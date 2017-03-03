Murat Boz - Aslı Enver aşkında gizlenen gerçekler!

Aslı Enver'le Murat Boz'un 1 yıllık ilişkisi çıkmaza girdi... Boz, aşkı bitirmek isterken Enver ondan vazgeçemedi. Güzel oyuncu, 25 gün görüşmediği popçuyu ikna etse de çiftin dostları, ‘Murat için bu aşk bitti’ dedi.

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Yakışıklı popçu Murat Boz'la güzel oyuncu Aslı Enver'in aşkı, uzatmaları oynuyor… Gözde çift, ayrılık dedikodularına nokta koymak için geçtiğimiz gün aşk dolu paylaşımlar yapsa da işin 'aslı' hiç de öyle değil!

Aşkları 2016'da rol aldıkları 'Kardeşim Benim' adlı filmin setinde başlayan ikili, artık yolun sonuna geldi. Sevgiler Günü'nü dahi ayrı geçiren ikilinin dost çevresinden alınan bilgiye göre çift, 25 günlük bir ayrılık süreci yaşadı.

SEVGİLİSİNE KARŞI HİSLERİ ZAYIFLADI

Ayrılık nedeni ise ne ihanet ne de şiddetli geçimsizlik… Ünlü çiftin ayrılığında Murat Boz'un Aslı Enver'e hislerinin bitmesi etkili oldu. Boz, Enver'le ayrılık kararı aldıktan sonra Dominik'e gitti.

DOSTLARI GELECEK İÇİN UMUTSUZ!

Bu sırada Aslı Enver ise yeni dizisinin çekimleriyle meşguldü. Güzel oyuncu, 25 gün Murat Boz'un kendini dinlemesine izin verdi. Çok sevdiği Boz'la ayrılmak istemeyen Aslı Enver, geçtiğimiz hafta ise yakışıklı popçuyu arayıp ondan aşklarına ikinci şans vermesini istedi.

Bu arada konuşulanlara göre; Enver'in menajeri de "Yeni dizi öncesi Murat Boz'la ayrılman reytingleri kötü etkiler" diyerek oyuncuyu uyardı. Aslı Enver'e aşkı bitse de güzel oyuncuyu arkadaş olarak çok seven Boz, bunu duyunca Enver'in kariyerini düşünüp ayrılığı askıya aldı.

Ancak yine de Murat Boz'un çok yakın bir dostuna göre; bu ilişkinin sadece birkaç aylık ömrü kaldı.