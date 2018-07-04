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Murat Boz 7 Yıllık Aşkı Eliz Sakuçoğlu'nu Görmezden Geldi

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Murat Boz 7 Yıllık Aşkı Eliz Sakuçoğlu'nu Görmezden Geldi
Murat Boz, Çeşme’de bir mekanda karşılaştığı eski sevgilisi Eliz Sakuçoğlu’na selam bile vermedi. Sakuçoğlu’nun bir araya gelip konuşma teklifine de kayıtsız kaldı.

Eliz’i fena ‘Boz’du!

Murat Boz, Çeşme’de bir mekanda karşılaştığı eski sevgilisi Eliz Sakuçoğlu’na selam bile vermedi. Sakuçoğlu’nun bir araya gelip konuşma teklifine de kayıtsız kaldı.

Aslı Enver’le 2.5 yıllık ilişkisini sonlandıran Murat Boz yakın dostu Soner Sarıkabadayı ile geçen hafta Çeşme’ye tatile gitti. İki popçu, Alaçatı’daki bir mekanda eğlenirken Eliz Sakuçoğlu ile karşılaştı. Murat Boz, eski sevgilisini fark etti ancak selam vermedi.

İddiaya göre; Eliz Sakuçoğlu, Çeşme tatili boyunca Murat Boz’u yakın takibe aldı. Boz ile bir araya gelip konuşmak istedi ancak başarılı olamadı. Ünlü popçu, 8 yıl aşk yaşadığı, 2015’te kırgın olarak ayrıldığı Eliz Sakuçoğlu’na cevap vermedi

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