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Murat Belge o davadan beraat etti!

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Murat Belge o davadan beraat etti!
YAZAR Murat Belge, Taraf Gazetesi'nde yayınlanan bir yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada beraat etti.

"YAZI SİYASİ OLAYLARA KARŞI YAPILAN BİR ELEŞTİRİDİR"

Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Murat Belge katılmazken avukatları hazır bulundu. Duruşmada söz alan Belge'nin avukatlarından Bahri Bayram Belen suça konu yazının içeriğinde hakaret olmadığını belirterek, "Yazı siyasi olaylara karşı yapılan bir eleştiridir, söz konusu yazı basın özgürlüğü kapsamındadır" dedi. Murat Belge'nin bir diğer avukatı Sinem Birsin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şikayetinden vazgeçtiğini ifade ederek Belge'nin beraatını talep etti.

BERAAT KARARI

Mahkeme, Murat Belge hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan cezalandırılması istemiyle dava açıldığını ancak suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle Belge'nin beraatına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı aracılığıyla 12 Eylül 2015 tarihli Taraf Gazetesi'nde Murat Belge imzasıyla yayınlanan "Vermezsen 400'ü" yazı ile kendisine hakarette bulunulduğu gerekçesiyle şikayetçi olduğu belirtildi. Bu kapsamda soruşturma başlatıldığı belirtilen iddianamede, söz konusu yazıya da yer verilerek, Murat Belge'nin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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