  • BIST 102.937
  • Altın 220,660
  • Dolar 5,2133
  • Euro 5,9804
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAMeteoroloji'den hortum uyarısı

Murat Başoğlu'na hapis şoku

»
Murat Başoğlu'na hapis şoku
Murat Başoğlu, eski eşi Hande Bernek ve arkadaşı Işılay Yılmaz'ı kendi evlerinde darp etmeye çalıştı. Mağdurların şikayeti üzerine gözaltına alınan Başoğlu'nun 7 yıl hapis istemiyle cezalandırılması istendi.

Murat Başoğlu hakkında yeni bir dava daha açıldı.30 Ekim 2018'de Işılay Yılmaz, Hande Bermek'in evindeyken Başoğlu ,Bermek’in evine giderek bahçe duvarından atlayarak içeri girdi. Eski eşini ve Işılay Yılmaz’ı darp etmek istedi.

GÖZALTINA ALINDI

Mağdurların şikâyeti üzerine jandarma, Başoğlu'nu gözaltına aldı. Soruşturma 25 Ocak’ta tamamlandı ve iddianamede Başoğlu'nun 'tehdit', 'hakaret' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 7 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması istendi. Başoğlu, 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Murat Başoğlu’nun eski eşi Hande Bermek’i suçlayarak tehdit ettiği iddia edildi.

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sevişme polemiği01 Şubat 2019 Cuma 16:50
  • Hadi oyun oynayalım01 Şubat 2019 Cuma 16:22
  • Mustafa sandal fena yakalandı01 Şubat 2019 Cuma 12:15
  • Sinema da ekmek yok01 Şubat 2019 Cuma 11:57
  • Hadise bunalıma girdi01 Şubat 2019 Cuma 11:00
  • Ev kadını olmak çok zormuş01 Şubat 2019 Cuma 10:49
  • Berkay'ın gerçek kazancı dudak uçuklattı31 Ocak 2019 Perşembe 14:14
  • Serenay'da kim?31 Ocak 2019 Perşembe 11:57
  • Necati şaşmaz hem çocukları istedi hemde 10 milyon lira31 Ocak 2019 Perşembe 11:36
  • Hazal Kaya'nın mutlu günü31 Ocak 2019 Perşembe 11:06
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim