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Murat Başoğlu'na bir şok daha!

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Murat Başoğlu'na bir şok daha!
Selçuk Kabadayı, Murat Başoğlu'nun mallarına tedbir talebinde bulundu.

Murat Başoğlu'nun bir teknede öpüşürken görüntülendiği kişinin öz yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu olaydan kısa bir süre sonra da Burcu Başoğlu Kabadayı'nın eşi Selçuk Kabadayı eşine ve Murat Başoğlu’na 1’er milyon liralık tazminat davası açmıştı.

Bu durumun ardından Murat Başoğlu'nun İzmir ve İstanbul'da bulunan iki mülkünü 20 milyon TL’ye satışa çıkardığı ortaya çıktı. Durumu öğrenen Selçuk Kabadayı, satılmaması için mallara tedbir talebinde bulundu.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında 'hayasızca hareketlerde bulunmak' suçundan soruşturma başlatılan sunucu Murat Başoğlu'nun ardından yeğeninin de ifade verdiği ortaya çıktı.


Milliyet'te yer alan habere göre dün öğleden sonra avukatı ile Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek bir saat süreyle ifade veren B.B.K.'nın, haklarındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

31 Ağustos tarihinde Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'na giderek ifadesine veren ve öpüştüğü kadının yeğeni olmadığını söyleyen Murat Başoğlu'na, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce yurt dışına çıkış yasağı konulup adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Sunucu Başoğlu'nun, 29 Temmuz'da, Bodrum'daki teknesinde ağabeyinin evli kızı ile öpüştüğü iddia ediliyor. 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Murat Başoğlu'nu konu alan haberler nedeniyle Beyaz TV'ye idari para cezası verdi.

RTÜK, Murat Başoğlu’nu konu alan haberlerde, abartılı görüntü ve yorumlara yer verilmesi ve “çarpık bir ilişkinin” ekran vasıtasıyla topluma çok açık bir şekilde sunulması nedeniyle Beyaz TV’ye idari para cezası verdi.
Kurul, yayınladığı bir dizide aile içi “ensest tecavüze” yer verilmesi nedeniyle Show TV’ye de ceza kesti.

 

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