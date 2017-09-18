Murat Başoğlu iddianamesi kabul edildi

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında geçtiğimiz hafta hazırlanan iddianame Bodrum 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

Sunucu Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında açılan kamu davası kabul edildi. İlk duruşmanın 28 Kasım günü yapılacağı öğrenildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca, Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında, geçen hafta içinde "hayasızca davranışta bulunmak" iddiasıyla bir yıla kadar hapis cezası talebiyle açılan kamu davasının, Bodrum 4. Asliye Ceza

Mahkemesince kabul edildiği öğrenildi. Mahkemece kabul edilen davanın duruşması, 28 Kasım 2017 tarihinde başlayacak.

Geçtiğimiz günlerde Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda nöbetçi mahkeme tarafından, Burcu Başoğlu Kabadayı için yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Ayrıca sunucu Murat Başoğlu da 11 Eylül'de Aydın'ın Kuşadası ilçesinde görülen duruşmada eşi Hande Bermek'ten boşanmıştı.