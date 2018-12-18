Munzur Vadisi HES Savaşını Kazandı

Dersim’deki Munzur Vadisi Milli Parkı üzerinde yapılması planlanan 4 baraj ve 5 hidroelektrik santralı (HES) projesi iptal edildi.

Ankara 3. İdare Mahkemesi'nce yeniden yapılan yargılamada “üstün kamu yararı” kararı ile yapımı planlanan baraj ve HES projelerinin iptal edildiğini bildirildi.



Verilen kararda “Herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkının bulunduğu, çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemenin devletin ve vatandaşların ödevi olduğu tartışmasızdır” ifadeleri kullanıldı.

Karar sonrası yapılan açıklamada Avukat Barış Yıldırım, kararın emsal niteliğinde olduğunu ve kararın faaliyette bulunan Mercan HES Projesi için de geçerli olduğunu belirtti