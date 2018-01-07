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Münir Özkul için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören

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Münir Özkul için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören
93 yaşında hayata veda eden Türk sinemasının duayen isimlerinden Münir Özkul için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenleniyor.

Törene Münir Özkul'un ailesi, sanatçı dostları ve sevenleri katılıyor.

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