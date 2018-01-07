Törene Münir Özkul'un ailesi, sanatçı dostları ve sevenleri katılıyor.
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Münir Özkul için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören
93 yaşında hayata veda eden Türk sinemasının duayen isimlerinden Münir Özkul için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenleniyor.
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