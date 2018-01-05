Münir Özkul Hayatını Kaybetti!

Türk sinemasının efsane ismi Münir Özkul, İstanbul'daki evinde 93 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçı, uzun süredir bilinci kapalı bir şekilde yatakta hayatını sürdürüyordu. Münir Özkul'un cenazesinin 7 Aralık Pazar günü kaldırılacağı belirtildi.

GönderYazdırSon dakika: Münir Özkul 93 yaşında hayatını kaybetti

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2003 yılından bu yana demans rahatsızlığı yaşayan efsane oyuncu Münir Özkul, İstanbul'daki evinde 93 yaşında hayatını kaybetti.

'Habamam Sınıfı'da 'Mahmut Hoca' karakteriyle hafızalara kazınan Münir Özkul, uzun süredir bilinci kapalı bir şekilde yatakta hayatını sürdürüyordu.

BELEDİYENİN BİR DOKTORU, ÖLÜM RAPORUNU VERMEK İÇİN ÖZKUL'UN EVİNE GELDİ

Usta sanatçının ölüm haberini alan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Münir Özkul'un Cihangir'deki evine geldi. Belediyenin bir doktorunun da ölüm raporunu vermek için sanatçının evine geldiği öğrenildi.

SON VEDA PAZAR GÜNÜ

Münir Özkul'un kızı, usta sanatçının 7 Ocak Pazar günü Teşvikiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağını açıkladı.



ALİ POYRAZOĞLU: KAYMAK GİBİ, BAL GİBİ BİR ADAMDI

Türk tiyatro seyircisinin ve sanatseverlerinin başı sağ olsun. Ratatsızlığından dolayı bir kenara çekilmişti. Çok usta, yaptığından emin, usta bir adamdı. Zor bir adam olduğu söylenir. Hiç öyle bir adam değildi, kaymak gibi bal gibi bir adamdı.

EDİZ HUN: ZAMAN GELİNCE KAYBOLUYORUZ

Bizim bütün camianın sevgilisiydi. İnsan ilişkilerinde son derece saygılı bir beyefendiydi. Çok büyük bir sanatçıyı kaybettik.. Bizle nasıl konuşuyorsa kamera karşısında da öyle doğal bir şekilde aktarıyordu. Zaman gelince kayboluyoruz. Anılardır mühim olan. O anılarda da Münir Özkul başta gelir.

HÜLYA KOÇYİĞİT: ESERLERİYLE YAŞAYACAK

Eşine ve kızına başsağlığı iletiyorum. Yeri doldurulamayacak çok büyük bir sanatçı. Öyle eserler bıraktı ki her zaman bizimle yaşayacak.

ZİHNİ GÖKTAY: SOSYAL MEDYADAN ÖLÜM HABERLERİNE ALIŞMIŞTIK AMA...

Maalesef Münir Ab'nin sosyal medyadan aldığımız haberlere alışmıştık ama artık ajanslardan öğrenince inandım. Her ölüm erken ölümdür. Tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Onun hatırasını daima canlı tutacağız.



AYŞEN GRUDA: TELİF HAKLARINI AİLESİNİN ALMASI LAZIM

Münir Özkul bir hoca bir babaydı. Halk nasıl Tarık'ı nasıl Adile Naşit'i uğurladıysa onu da en ala şekilde uğurlayacaktır. Dünya çapında bir oyuncuyu kaybettik. O büyük oyuncunun ailesi ona çok güzel baktı. O telif hakkını alması gereken insanlara o hakların verilmesini rica ediyorum. Türkiye'nin ve dünyanın başı sağ olsun.

RASİM ÖZTEKİN:SAHNEDE ONU İZLEMEYE DALARDIM

Çok önemli bir oyuncuyu kaybettik bugün. Biz bugün çok önemli bir şeyi kaybettik. Bu oyuncular bizim konservatuvarlarımızdı. Zaman zaman oyuncu olarak onu izlemeye dalardım.

“Türk sineması ve Türk tiyatrosu büyük bir değerini kaybetti”

Oyuncu Ferdi Atuner, usta sanatçı Özkul'un ölüm haberini basın mensuplarından öğrendi. Özkul'un komşusu olduğunu söyleyen Atuner, “Allah rahmet eylesin çok da sevdiğim bir ağabeyim. Çok da iyi bir oyuncuydu. O kadar kısa zaman içinde bir çokları ebediyete intikal ettiler. Beraber oynadım biliyorum. Allah hepsine rahmet eylesin. Türk sineması ve Türk tiyatrosu gerçekten büyük bir değerini kaybetti” dedi.

DEMANS HASTALIĞI NEDİR?

Demans hastalığı (bunama), zihinsel becerilerin hastalık nedeniyle zayıflaması durumudur. Genellikle 50 yaşının üzerinde ortaya çıkan bu hastalık çoğu kez yavaş ilerler. Hastalık nedeniyle beyin bilgi,davranış ve gündelik yaşamı sürdürme konularında yetersiz kalır. Demansın en sık görülen nedeni, tüm demans hastaların en an yarısının muzdarip olduğu Alzheimer hastalığıdır. Bununla birlikte, beyni zayıflattığı için demans hastalığına yol açan 200 farklı hastalık vardır. Ailesinde demans ve kronik psikiyatrik hastalıklar olanlar, kronik depresyonu olanlar, beyin damar hastalığı risk faktörleri olanlar, kronik kafa travması geçirenler ve özellikle 80 yaşın üzerinde olanlarda görülebilen hastalıktır.



MÜNİR ÖZKUL KİMDİR?

TİYATROYA İLK ADIMINI 1940 YILINDA ATTI

15 Ağustos 1925 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Münir Özkul, tiyatrodaki ilk sahne deneyimini 1940 yılında Bakırköy Halkevi'nde yaşadı. 1948 yılında Ses Tiyatrosu'nda sahnelenen Aşk Köprüsü" oyunuyla profesyonelliğe ilk adımını atan Özkul, daha sonra Muhsin Ertuğrul yönetimindeki Küçük Sahne'ye geçti. Usta oyuncu, İstanbul Devlet Tiyatrosu ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nun da aralarında olduğu bazı tiyatrolarda sahneye çıktı. Türk tiyatrosunun önemli bir simgesi olan Kavuk" da, 1968 yılında İsmail Dümbüllü tarafından Münir Özkul'a devredildi.

200'DEN FAZLA FİLMDE ROL ALDI

Münir Özkul, Yeşilçam'daki ilk deneyiminde 1951 yapımı Vatan ve Namık Kemal" filminde figüran olarak rol aldı. Mahmut Hoca" ve Yaşar Usta" gibi Türk sinemasının unutulmaz karakterleriyle özdeşleşen Özkul, 200'den fazla filmde oynadı.

Münir Özkul, 1998 yılında Kültür Bakanlığı tarafından 'Devlet Sanatçısı' unvanı aldı.

ÖDÜLLERİ

1967-İlhan İskender Armağanı

1972-9. Altın Portakal Film Festivali, En İyi Erkek Karakter Oyuncu Ödülü

1991-Dümbüllü Ödülü

1997-Altın Kelebek Ödülleri Onur Ödülü

1999-Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü "Muhsin Ertuğrul Tiyatro Emek Ödülü"

2004-37. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri Onur Ödülü

2006-Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali Onur Ödülü

2014-18. Afife Tiyatro Ödülleri, Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü

2015-T.C. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü