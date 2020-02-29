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Mülteciler İsyan Etti!

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Mülteciler İsyan Etti!
Türkiye'den Avrupaya geçmek isteyen Mülteciler' Yunanistan gaz bombaları atıyor. Göçmenler ise taş atarak karşılık veriyor.

Yunanistan'a akın eden Mülteciler tel örgülerle karşılaştı. Yunanistan gaz bombalarıyla karşılık verirken mülteciler taşla cevap verdi.

Gün geçtikçe sınırda sayıları artan mülteciler "15 saattir yoldaydık, çok zor, çok soğuk, ne olacak bilmiyorum. Isparta'dan geliyoruz" dedi. Yalova'dan İstanbul'a oradan da Edirne'ye ulaştığını anlatan başka bir göçmen de "Açacaklar mı kapıları bekliyoruz. Otobüsler bir yerde bıraktı, oradan yürüyerek geldik" diye konuştu.

Sınıra doğru yürüyen göçmenlerden birisi ise "Otobüsten inip, sınıra doğru yürümeye başladık. İnşallah kapılar açılır da geçeriz. Burada hayat çok zor.  Çocuklarımla geldim. Çocuklarımın biri 4, diğeri 10 yaşında" şeklinde konuştu.

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