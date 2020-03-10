Mülteci Sorunu Masada Kaldı!

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden olan Times, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel'de sürdürdüğü AB temaslarına geniş yer verdi.

İngiliz gazeteleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü Brüksel gezisine sayfalarında geniş yer ayırdı. Times gazetesi, Erdoğan ve Avrupa Birliği (AB) yetkilileri arasındaki görüşmede anlaşma sağlanamadığını, Erdoğan'ın da Yunanistan'a göçmen ve mülteci akışını durdurma konusunda herhangi bir söz vermediğini vurguladı. Gazete, AB'den göçmenler için daha fazla maddi yardım isteyen Erdoğan'ın görüşmeyi terk ettiğini yazdı.Times'ın Brüksel muhabiri Bruno Waterfield'ın haberine göre, Erdoğan'ın Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'le 1 saat 45 dakika süren görüşmesi gergin geçti.

ERDOĞAN TOPLANTIYI TERK ETTİ

Erdoğan AB'yi; yeterli sayıda mülteci almamakla, Türkiye'ye mültecilere barındırması için yeterli maddi yardımda bulunmamakla ve Ankara ile Brüksel arasında 2016'da varılan anlaşmaya uymamakla suçladı ve görüşmeyi aniden terk etti.

Gazetedeki haberde Erdoğan'ın AB'den, Türkiye'ye 6 milyar euro yardım da öngören anlaşmanın yenilenmesi ve Ankara'ya daha fazla maddi yardımda bulunulmasını istediği belirtildi.

"TÜRKİYE'YLE ARAMIZDA GÖRÜŞ AYRILIKLARI VAR"

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen de görüşme sonrası yaptığı açıklamada, 2016'da imzaladıkları anlaşmanın tam olarak ne anlama geldiği ve hangi maddelerinin uygulanmadığı konusunda Türkiye'yle aralarında görüş ayrılıkları olduğunu söylemişti.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de, iki tarafın yetkililerinin önümüzdeki günlerde "anlaşmanın uygulanmasını netleştirmek ve bir noktada buluşup buluşmadıklarını görmek için" bir araya geleceklerini açıklamıştı.

DİĞER GAZETELER NE DİYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel gezisiyle ilgili olarak diğer İngiliz gazetelerinde de çeşitli haberler var.Guardian gazetesi, AB liderlerinin Erdoğan'la "açık sözlü" bir diyaloğa girdiklerini kabul ettiklerini yazıyor.Financial Times gazetesi AB'nin Türkiye'yle, "gelecekte olabilecek değişikliklerden etkilenmeyen" bir anlaşma yapmak istediğini vurguluyor.

Daily Telegraph gazetesine göre ise AB, göçmenleri birlik sınırları dışında tuması koşuluyla Türkiye'ye daha fazla maddi yardım yapabilir.