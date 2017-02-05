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Mülteci kararını temyize götüren Trump'a ret

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Mülteci kararını temyize götüren Trump'a ret
ABD'de Temyiz Mahkemesi Trump yönetiminin 7 ülkenin vatandaşlarına ziyaret yasağı uygulamasını durduran kararı için yaptığı başvuruyu reddetti.

ABD'de Temyiz Mahkemesi Trump yönetiminin 7 ülkenin vatandaşlarına ziyaret yasağı uygulamasını durduran kararı için yaptığı başvuruyu reddetti. 
Mahkeme 7 ülke vatandaşına ziyaret yasağı getiren kararnamenin durdurulmasını onadı.
Mahkeme Trump yönetimine yanıt için Pazartesi gününe kadar süre verdi.
ABD Başkanı Donald Trump 27 Ocak tarihinde imzaladığı başkanlık kararnamesinde Suriye'den müşteci kabulünü durdurmuş tüm mülteci başvurularını dört aylığına askıya almıştı. Trump, "Radikal 'İslamcı teröristleri' ABD dışında tutmak için bu yeni güvenlik prosedürlerini tesis ediyorum" demişti. Trump'ın kararnamesindeki yasaklar ilk olarak Sudan, Irak, Suriye, İran, Libya, Yemen ve Somali vatandaşlarını etkiliyordu.
Trump'ın mülteci kararnamesini imzalamasının ardından önce New York Federal Mahkemesi, kararı geçici olarak askıya almıştı. Daha sonra Washington eyaletindeki Seattle kentinde Federal Yargıç James Robart, vize yasağının ABD genelinde geçici olarak durdurulmasına karar verdi.
TRUMP'TAN DURDURMA KARARINA İTİRAZ 
ABD Adalet Bakanlığı, Federal Yargıç Robart’ın yedi ülkeye uygulanan vize yasağı ile ilgili kararının iptali için Temyiz Mahkemesi 9. Dairesine başvurmuştu.

Yargıç Robart’ın cuma günü aldığı karar, yönetim cephesinde tepki ile karşılanmıştı. Akşam saatlerinde Beyaz Saray yazılı bir açıklama ile kararı eleştirirken, cumartesi sabahı Trump, Twitter hesabından yargıcın kararını “gülünç” diye nitelendirmişti.

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