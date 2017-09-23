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Mülteci faciasında insan kaçakçıları araştırılıyor

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Mülteci faciasında insan kaçakçıları araştırılıyor
KOCAELİ'nin Kandıra İlçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 21 kişi boğularak ölürken, 5 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Kandıra Cumhuriyet Savcılığı teknenin kaptanının Suriyeli olduğunu, kaçakların Romanya'ya götürülmeye çalışıldığını belirlerken, insan kaçakçılarını tespit etmek için çalışma başlattı.

Dün Kandıra'nın 63 mil (yaklaşık 116 kilometre) açığında kaçak göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu yardım sinyalini alan Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyet, Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), ticari gemilerle ve Deniz Kuvvetleri'ne ait helikopter ve uçaklarla bölgede kurtarma çalışmaları başladı. Gün boyu süren çalışmalarda 21 kişinin cesedi denizden çıkarılırken, 44 kişi kurtarıldı. Kurtarılanlardan 20'si Kocaeli'nde bulunan hastanelere kaldırıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen 24 kişi ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kandıra Cebeci'de bulunan Yaz Kampına konaklamaları için götürüldü. Göçmenlerin ifadeleri doğrultusunda kaybolduğu belirlenen 5 kişiyi daha arama çalışmaları devam ediyor.

IRAKLI KAÇAKLAR ROMANYA'YA GİTMEYE ÇALIŞIYORLARDI

Kandıra Cumhuriyet Savcılığı, olumsuz hava koşullarına bağlı olarak kaçak göçmen teknesinin batması nedeniyle soruşturma başlattı. Teknede 68-74 arasında göçmenin olduğu düşünülürken teknenin kaptanının Suriye uyruklu olduğu, teknede bulunan kaçakların Irak uyruklu olduğu Romanya'ya kaçırılmaya çalışıldığı belirlendi. Kaçakların hangi ildeki limandan tekneye bindikleri insan kaçakçılarının tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor. Arapça bilen 7 tercüman ile Farsça bilen 1 tercüman tekne faciasından sağ kurtulanların ifadelerinin alınmasında yardımcı oluyor.

Irak'tan kaçak yollarla Türkiye'ye gelen göçmenlerin ülkelerinde yapılacak olan referandumun ardından savaş çıkma ihtimali korkusuyla Romanya'ya kaçmak istedikleri ifade edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cebeci'de bulunan kampına alınan kaçak göçmenlere her türlü ihtiyacı karşılandı. Gazetecilerin kampa yaklaşmasına izin verilmedi.

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