  • BIST 1.111
  • Altın 457,695
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6327
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 29 °C
FLAŞ HABERKılıçdaroğlu: Erdoğan'a 2 milyon TL'yi bir şartla veririm...

Müjde'den sonra dolar yükseldi

»
Müjde'den sonra dolar yükseldi
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulunduğunu açıklamasının ardından dolar 7.22 TL seviyesinden 7.30 TL’ye yükseldi.

Erdoğan müjde açıklamasında şunları söyledi: “Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. Kendisini boğazdan uğurladığım günü hatırlıyorum. O uğurladığımız günle birlikte keşfe ulaşmış olduk. Fatih sondaj gemimiz isminize layık biçimde hepimizi gururlandırdı. Bu ilk kuyuda bulunan rezerv çok daha zengin bir kaynağın ilk parçası.”

Erdoğan açıklama yapmaya başladığı sırada dolar 7.22 TL’ydi. Açıklamanın ardından şu dakikalarda 7.35 TL seviyesine yükseldi. Euro 8.54 TL, sterlin 9.45 TL’den işlem görüyor.

Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi güne yüzde 1.04 artıyla 1,138.49 puanda başlamıştı. BIST Endeksi açıklamanın ardından şu dakikalarda 1.134 puanda seyrediyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Emekli 18 yılda 8 altın kaybetti!07 Ağustos 2020 Cuma 19:57
  • Dövizin yükselişi durmuyor06 Ağustos 2020 Perşembe 13:41
  • Dolar/TL 7.03 seviyesinin de üzerine çıktı!05 Ağustos 2020 Çarşamba 16:10
  • Buğdayın anavatanı olan Türkiye buğday ithalatında dünya birincisi oldu!03 Ağustos 2020 Pazartesi 22:07
  • TL’deki değer kaybı: Stagflasyon nedir?29 Temmuz 2020 Çarşamba 20:14
  • Bayram gelmeden emeklilik ikramiyesi bitti29 Temmuz 2020 Çarşamba 20:06
  • TAİK Başkanı Yalçındağ: “Türkiye fırsatları değerlendirmeli ABD pazarında daha çok yer almalı”29 Temmuz 2020 Çarşamba 19:08
  • Dolar/TL, 6,90 sınırında28 Temmuz 2020 Salı 11:53
  • Gıdada fahiş fiyat artışı yapan 60 firmaya ceza verildi27 Temmuz 2020 Pazartesi 13:36
  • Mücbir sebep kapsamındaki mükelleflerin vergi ödevleri için geri sayım25 Temmuz 2020 Cumartesi 15:21
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim