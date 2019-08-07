MÜJDE UZMAN'IN PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU!

Gecce'nin haberine göre; Ayvalık'ta tatil yapan Müjde Uzman, bikinili pozları ile formda görüntüsünü paylaşmak isterken sosyal medyanın diline düştü.1Ayvalık'ta tatil yapan Müjde Uzman, bikinili pozları ile formda görüntüsünü paylaşmak isterken sosyal medyanın diline düştü. Güzel oyuncunun son karesi görenleri oldukça şaşırttı. 34 yaşındaki oyuncu, göbek bölgesine Photoshop yapıp fazlalıklarından kurtulmaya çalıştı.
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Bikinili fotoğrafını Instagram'a yükleyen Müjde Uzman sosyal medyanın diline düştü. Fotoğrafına Photoshop yapan oyuncu paylaşımını yorumlara kapattı.
Etiketler: Müjde Uzman, Sosyal Medya, Paylaşım, Olay
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