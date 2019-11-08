  • BIST 103.413
  • Altın 269,993
  • Dolar 5,7517
  • Euro 6,3448
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAHÜRRİYET’TE BÜYÜK DEPREM!

MÜJDE AR “ÖPÜŞÜRKEN HİÇBİR ŞEY HİSSETMEZDİM”

»
MÜJDE AR “ÖPÜŞÜRKEN HİÇBİR ŞEY HİSSETMEZDİM”
Türk Sineması’nın usta ismi Müjde Ar, Brand Week Istanbul 2019’un açılış gününde onur konuğu oldu. Zorlu PSM’de gerçekleyen söyleşiye katılan Müjde Ar, Türk sineması ve rahmetli annesi Aysel Gürel ile ilgili birçok konu hakkında konuştu.

2008 yılında hayatını kaybeden annesi Aysel Gürel'i anarak sözlerine başlayan Müjde Ar, “Şimdi bir kere herkes biliyor ki ben Deli Aysel'in kızıyım. Yani başlangıcım o. Tiyatro kulislerinde, sandıkların içinde uyuyarak ve bütün klasik tiyatroları ezberleyerek geçti benim bütün çocukluğum. Yıldız Kenterler, Lale Moronoğulları aklına kim geliyor ise. Biz Fatihliyiz. Benim bütün çocukluğum Karagümrük'teki Aysu Sineması'nda geçti. Bilet kesen adamla aram iyiydi. Sabahtan akşama kadar sinema izlerdim. Dokuz, on bir yaşlarımda.” diyerek hayat hikayesinden kesitler paylaştı.

“BANANE ALLAH’IN KÖFTESİ”

O dönem filmlerdeki sevişme sahnelerin değinen Müjde Ar söyle konuştu: “Filmler o zaman siyah beyazdı. Bir şey dikkatimi çekti. Kadın ve erkek sinemada el ele tutuşuyor koşuyorlar. Bölüm bölüm rüzgarda saçlar uçuşuyor. Ondan sonra bir yakınlaşma oluyor. Erkek kadını gayet yumuşak yere yatırıyor çimenlerin üzerine. Kamera o an yaklaşıyor üstünden öpüşürlerken kamera kayıyor ve kadının eli çimenleri yoluyor. ‘Ne oluyor acaba ya' diyordum. Birde şey vardı kırmızı gül düşerdi çimenlerin üzerine. Böyle bir şey anlayamadım tabi o yaşta daha cinsellikle ilgili merak işte çocuk nasıl olunuyor. Sonra anladım ben dedim ki ben bu çimenleri koparmayacağım filmlerimde neyse o olacak. Hep şey sorulur ‘Sevişme sahnelerinde ne oluyor?' Hiçbir b.k olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Çünkü öyle durumlar oluyor ki. Ben mesela çok ünlü aktör arkadaşlarımla filme başladık küstük bitene kadar küstük. Bırak aşık olmayı. Yani neticede egoları yüksek olan oyuncular bir iş için bir araya geliyorlar. ‘Gözünü kapatınca öpüşürken ne hissediyorsun? 'diye soruyorlar. Banane Allah'ın köftesi gibi gelir ne hissedeceğim”

“MÜSTEHCEN BULUNDU”

Ar, 1984 yılında oynadığı bir reklam filmindeki macerasını katılımcılarla paylaştı. Yer aldığı reklam filminin müstehcen bulunması nedeniyle yasaklandığını belirten Ar, o günden sonra reklam teklifi almadığını söyledi. Ar, şöyle konuştu: “1984 yılında fuar kolonyası reklamında oynadım. Reklam yasaklı. Çünkü TRT'nin tanımına göre yasaklanmasının sebebi bakışlarım. Reklam filminde müstehcen bakmışım. Ondan sonra bugüne kadar hiç reklam teklifi almadım. Oynadığım reklam firması battı. Dediler ki millet kadını izlemekten ürünü görmüyor. Ürünün önüne geçiyor”

mujde-ar-63-001.jpg

Etiketler: , , , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KILIÇDAROĞLU'NU SEVİNDİREN HABER!08 Kasım 2019 Cuma 13:17
  • İMAMOĞLU O KİTABA ŞERH DÜŞTÜ!08 Kasım 2019 Cuma 13:08
  • MÜJDE AR “ÖPÜŞÜRKEN HİÇBİR ŞEY HİSSETMEZDİM”08 Kasım 2019 Cuma 12:59
  • CHP’Lİ BELEDİYEYE SGK HACİZ ŞOKU!08 Kasım 2019 Cuma 12:03
  • BENSU SORAL “MEST-İ AŞK” FİLMİ İLE DERİN İZLER BIRAKACAK!08 Kasım 2019 Cuma 11:35
  • DEMET AKALIN, KERİMCAN’IN GÖNDERMESİNE KÜFÜRLÜ CEVAP VERDİ!08 Kasım 2019 Cuma 11:21
  • EDA TAŞPINAR BEŞİKTAŞ MEYDANINDA KAYKAY YAPTI08 Kasım 2019 Cuma 10:59
  • ANGELİNA JOLİE'DEN BRAD’E NİSPET KARELER!08 Kasım 2019 Cuma 10:48
  • ENİS ARIKAN KONUK OLDUĞU YAYINDA YERE KAPAKLANDI!08 Kasım 2019 Cuma 10:40
  • CEM YILMAZ'IN ASABI BOZUK!08 Kasım 2019 Cuma 10:21
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim