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Müjdat Gezen'in yurt dışı yasağı kalktı

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Müjdat Gezen'in yurt dışı yasağı kalktı
Müjdat Gezen'in avukatı Celal Ülgen, Gezen hakkındaki yurtdışı yasağının kaldırıldığını söyledi. Gezen, Hollanda'da kanser tedavisi gören kızını görebilecek.

Müjdat Gezen'in avukatı Celal Ülgen yaptığı açıklamada "Anadolu Cumhuriyet Savcılığı talebimiz doğrultusunda adli kontrol kararını kaldırdı" dedi.

Celal Ülgen, daha önce yaptığı itirazda, Müjdat Gezen'in kızının kanser olduğunu, Hollanda'da tedavi gördüğünü, müvekkilinin de sık sık kızını ziyarete gittiğini belirterek, "Müvekkilimizin yurt dışına çıkış yasağı, müvekkilimizin kızı ile olan iletişimini keseceği için gereksiz, fazla ve müvekkilimize işkence çektirecek yöntem olmuştur" demişti.

Halk TV’de katıldıkları programda sözleri nedeniyle sanatçı Metin Akpınar ile Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatılmıştı.

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