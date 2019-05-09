  • BIST 88.686
  • Altın 250,582
  • Dolar 6,2282
  • Euro 6,9972
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKABakanlık duyurdu! Ehliyet, kimlik ve pasaportta yeni dönem başlıyor

Müjdat Gezen'in pasaportuna el konuldu!

»
Müjdat Gezen'in pasaportuna el konuldu!
Duayen tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen'in, Almanya'daki oyununa gitmek üzere yolculuğunu yapacağı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pasaportuna el konuldu.

 Müjdat Gezen'in avukatı Celal Ülgen sosyal medyadan yaptığı açıklamada Gezen'in pasaportuna el konulduğunu duyururken, "Büyük rezalet yurt dışına çıkış yasağı kaldırılan Müjdat Gezen şu anda yurt dışına çıkamıyor çünkü pasaportu iptal edilmiş. SABIHA Gökçen’de pasaportuna el konuldu ve geri dönüyor." ifadelerini kullandı.

s(16).jpg

NE OLMUŞTU?

Katıldıkları bir televizyon kanalındaki sözleri nedeniyle, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, sanatçı Metin Akpınar’la birlikte ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçundan soruşturma başlatılan sanatçı Müjdat Gezen’in adli kontrol kararı ve yurtdışına çıkış yasağı verilmiş, alınan karar 23 Ocak'ta kaldırılmıştı.

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AVM LERİN SAATLERİ DEĞİŞTİ.09 Mayıs 2019 Perşembe 17:12
  • TEM OTOYOLUNDA TIR DEVRİLDİ09 Mayıs 2019 Perşembe 17:09
  • "Selam Safi! Beni listenin en başına al"09 Mayıs 2019 Perşembe 16:14
  • FİTNESS HOCASI SEX CİNAYETİ'NE Mİ KURBAN GİTTİ?09 Mayıs 2019 Perşembe 15:24
  • TRAFİKTE BALTALI KAVGA09 Mayıs 2019 Perşembe 15:21
  • KENE TEKLİKESİ GELİYOR09 Mayıs 2019 Perşembe 15:18
  • ALINAN ÖNLEMLER İŞE YARAMIYOR09 Mayıs 2019 Perşembe 14:32
  • Cemiyetin gözde isimleri iftarda!09 Mayıs 2019 Perşembe 14:28
  • Emekli Tümamirel Cem Gürdeniz'den dikkat çeken sözler!09 Mayıs 2019 Perşembe 14:04
  • İMAMOĞLU'NUN MASASINDAKİ ANKET SONUÇLARI DİKKAT ÇEKTİ09 Mayıs 2019 Perşembe 13:33
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim