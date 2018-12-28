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Müjdat gezen'den yurt dışı yasağına itiraz

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Müjdat gezen'den yurt dışı yasağına itiraz
Ünlü oyuncunun avukatı Celal ülgen adli kontrol karaını itiraz ederek sanatçı'nın yurt dışı yasağı'nın kaldırılmasını talep etti.

Ünlü oyuncu Müjdat gezen adli tıp kontrolü yasağının kalması için avukatı mahkemeye itiraz dilekçesi verdi. Gezenin avukatı Celal ülgen "vekilimin Hollanda da hasta kızı var sürekli tedavisi için yanına gidiyor. Müjdat gezen Türkiyeye maal olmuş ilk parasız okul açmiş devletini milletini seven sanatçı. müvekkilim'in bu yasağının kalması için mahkemeye müracat ettik". dedi.

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