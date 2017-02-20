Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne saldırı böyle olmuş!

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ndeki kundaklama anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kamera kayıtlarında, bir kişinin elindeki bidonda bulunan sıvıyı kapıya döküp ateşe verdikten sonra kaçtığı ve sanat merkezinin güvenlik görevlisinin yangını söndürmeye çalıştı

Kadıköy’deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi gece saatlerinde kundaklandı. Görüntülerde; sanat merkezi önüne gelen bir kişinin benzin döküp ateşe verdiği görülüyor. Kundaklama sonrası sanat merkezinin girişinde hasar meydana geldi. Saldırı sonrası Müjdat Gezen ve çok sayıda sanatçı merkeze geldi. Gezen, olayla ilgili açıklama yaptı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da saldırıyı kınadı.

Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Şehir Kahya Sokağı'nda bulunan Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin giriş kapısında yangın çıktı. Çevredekilerin yangını fark etmesi üzerine olay, itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı sokakta ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından ekiplerin olay yerinde yaptıkları incelemelerde sanat merkezinin bahçesinde şişe, çöp kovalarında plastik eldiven bulundu. Sanat merkezinin ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleme alan ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

O ANLAR KAMERADA

Kadıköy'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ndeki korku dolu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; sanat merkezi önüne gelen bir kişinin benzin döküp ateşe verdiği görülüyor.

Yangın sonrası sanat merkezinin girişinde hasar meydana geldi. Müjdat Gezen ve çok sayıda sanatçı olay üzerine sanat merkezine geldi.

BURASI DÜNYANIN İLK VE TEK PARASIZ ÖZEL OKULU

Kadıköy'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin kundaklanmasıyla ilgili sanatçı Müjdat Gezen de açıklama yaptı. Gezen, "Yangınlar, alevler bizim içimizdeki alevleri söndürümez. İçimizde ateş farlı bir ateş. Atatürk ateşi, Cumhuriyet ateşi. Ona bir şey olmuyor . Burası dünyanın ilk ve tek parasız özel okulu, 26 yıldır... Burada adı geçen gazete ve Burhan Kuzu böyle bir fiştik atıyor. Yine Akit gazetesi bundan 2-3 yıl önce bana böyle bir şey yaptığında koruma istemiştim. Emniyet vermemişti. Akit'in yaptığı son haberden sonra emniyetten bana telefon geldi 'koruma ister misiniz' diye. Okula eve ve tiyatroya koruma teklifini kabul ettim" dedi

"TERÖR POLİSİ GÖRÜNTÜLERİ İZLEDİ"

Gezen, "Okulun dışındaki tahta parçaları yandı. Ama okulun koruyucusu ona engel oldu. Okulumuza bir şey olmadı. Dersler şu an devam ediyor. Terör polisi görüntüleri izledi. Bu terör suçuna giriyor. Hiçbir şey olacağı da yok. Avukatımız Akit gazetesine ve Burhan Kuzu'ya davayı açmıştı" şeklinde konuştu. Gezen, 'Bu bizim hayır oyu vermemize engel olamaz' diye konuştu.

'GEZEN'İN ÜZERİNDE BASKI VAR'

Avukat Celal Ülgen ise uzun zamandır sadece kendi üzerlerinde değil, Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkmaya çalışan herkesin üzerinde büyük bir baskı olduğunu, bu baskıları en yoğun yaşayanlardan birinin de Müjdat Gezen olduğunu söyledi.

Yangını söndürmek isteyen özel güvenlik görevlisi Mahmut Aksu saat 01.20'de bir ses duyarak kapıya çıktığında yangını gördüğünü, dışarı çıkınca paçalarının tutuştuğunu, bahçe hortumuyla yangına müdahale ederken polis ve itfaiyeye haber verdiğini anlattı.

Sanatçı Şevket Çoruh ise "Okulumuz 26 senedir açık. Ben ve arkadaşlarım buradan mezun olduk. Türkiye'de sanata, kültüre katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Aramızdan darbe girişimine kalkışan kimse olmadı. İşimizi severek yapıyoruz. Bu okul, 7 tane öğrenciye miras olarak bırakılmıştır. Biz bu mirasın bekçileriyiz. Bu saldırıyı hep beraber kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMA YAPTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadıköy’deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin kundaklanmasıyla ilgili açıklama yaparak, "Bu çirkin saldırıyı kınıyor, tüm sanatseverlere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı mesajında, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin kundaklanmasını kınayarak, "Müjdat Gezen Sanat Merkezi dün gece kundaklandı. Bu çirkin saldırıyı kınıyor, tüm sanatseverlere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" açıklamasında bulundu.



BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA



Kadıköy'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin kundaklanmasıyla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı.



"GENİŞ KAPSAMLI SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR"



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu'nca yapılan yazılı açıklamada, "20.02.2017 tarihinde saat 01.30 sıralarında Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde kimliği belirsiz bir şahıs tarafından yanıcı madde dökülmek suretiyle çıkarılan yangın sonucunda olaya anında müdahale edilerek yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındığı ve binada maddi hasarın meydana geldiği tespit edildi" denildi.



Açıklamada, "Olay yerinden elde edilen kamera görüntülerindeki failin kimlik tespiti ile yakalanmasına yönelik başsavcılığımızca güvenlik güçlerine gerekli talimatlar verilmiş ve geniş kapsamlı soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yeraldı.