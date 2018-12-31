Müjdat gezen... "iktidara malzeme gerekiyor"

Müjdat Gezen, Sözcü gazetesi hakkındaki 'FETÖ' davası ile Fox TV Ana Haber sunucusu ve Gazeteci Fatih Portakal hakkındaki soruşturmayı hatırlatarak, "Çok basit seçimlere gidilirken seçim malzemesi gerekiyor iktidara. Bakın burası çok önemli. Bunları alt a

Halk TV’de Uğur Dündar’ın programında yaptıkları açıklamalarından dolayı Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın, "Sanatçı müsvettesi" diyerek tepki gösterdiği ve ardından Metin Akpınar ile hakklarında soruşturma başlatılan sanatçı Müjdat Gezen, Sözcü gazetesi hakkındaki 'FETÖ' davası ile Fox TV Ana Haber sunucusu ve Gazeteci Fatih Portakal hakkındaki soruşturmayı hatırlatarak,

"Çok basit seçimlere gidilirken seçim malzemesi gerekiyor iktidara. Bakın burası çok önemli. Bunları alt alta yazalım" dedi.

"Böylesi ilk defa başımıza geliyor. 12 Eylül’de de yargılandık ama yargılanmak için çıkartıldığımızda serbest kaldık" diyen Gezen, "Bugün de yargıç bana suçunuz şu diyemiyor. Yani bu davada da suç unsuru yok. Çünkü ortada suç yok. Ben Cumhurbaşkanı’nın söylediği lafların aynısını söyledim. Herkese ‘Haddini bil’ diyorsun o zaman ben de diyorum ki ‘Sen de bil’ Burada suç yok" sözlerini sarf etti.