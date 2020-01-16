Muhteşem Instagram fotoğrafları'nın kamera arkası görüntülerini canlandırdı

Taylandlı bir model, Instagram'da paylaşılan fotoğrafların çekimi sırasında yaşananları canlandırdığı fotoğraflarıyla büyük ilgi çekti.

Vienna isimli bir Taylandlı model, Instagram'da paylaşılan 'muhteşem fotoğrafların' arka plan görüntülerini canlandırdı.

Sosyal medyada akım yaratan pozların sanıldığı kadar kolay ve sorunsuz olmadığını gösteren modelin paylaşımları büyük ilgi topladı.

Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlardan birinde Vienna, bir şelalenin altında poz vermenin 'soğuk' yüzünü gözler önüne sererken, bir diğer fotoğrafında ise güvercinlerin saldırısına uğradığı anları paylaştı.

Söz konusu paylaşımlardan bazıları şöyle: