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MuhsinYazıcıoğlu'nun ölümünde flaş gelişme

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MuhsinYazıcıoğlu'nun ölümünde flaş gelişme
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün şifreli iletişim programı "ByLock"u kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan eski polis 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında, BBP'nin Kurucu Genel Başkanı MuhsinYazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği helikopter kazasını maniple ettiği öne sürülen eski İstihbarat Şube Müdürünün de aralarında bulunduğu eski polis 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün şifreli iletişim programı "ByLock"u kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan eski polis 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Zanlılar arasında, BBP'nin Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesi olayını maniple ettiği ileri sürülen eski Kayseri Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Ali Orhan D. de bulunuyor.

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