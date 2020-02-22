Muheterem Nur Yoğun Bakımda

Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur yoğun bakımda.

2013 yılında vefat eden Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı yoğun bakımda. 87 yaşında olan Muhterem Nur, yüksek şekere bağlı organ yetmezliği sebebiyle Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde 3 gündür yoğun bakımda olduğu ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.