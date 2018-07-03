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Muharrem İnce'nin teklifine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi!

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Muharrem İnce'nin teklifine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi!
Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından çok önemli açıklamalarda bulundu.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 26. Dönem Milletvekilliğini devretti. Muharrem İnce kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtladı. İnce Kılıçdaroğlu görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Kendisi isterse, olağanüstü kurultayı kendisi toplayarak benim genel başkan olabileceğimi, kendisinin onursal genel başkan olabileceğini, böyle bir teklifte bulundum. 'Evet' ya da 'Hayır' demedi. Kılıçdaroğlu teklifime 'hayır' derse örgüt kendisi çözer" dedi.

İnce şu ifadeleri kullandı:

"Olağanüstü kurultayı kendisi toplayarak benim genel başkan olabileceğimi, kendisinin onursal genel başkan olabileceğini söyledim. Kılıçdaroğlu'ndan bana bir teklif gelmedi ama benden bir teklif gitti. Gizlim saklım yok. Genel başkana büyük bir devlet adamlığı yaptığını, kendisine rakip olmuş birini aday yaparak müthiş, milletin gönlünde taht kurduğunu, bunun devam etmesi gerektiğini, kendisi ile bir rekabet içinde olmak istemediğimi, ama milletin de bir umudu var bunu kaybetmememiz gerektiğini, kendisi isterse, olağanüstü kurultayı kendisi toplayarak benim genel başkan olabileceğimi, kendisinin onursal genel başkan olabileceğini, böyle bir teklifte bulundum. 'Evet' ya da 'Hayır' demedi. Kılıçdaroğlu teklifime 'hayır' derse örgüt kendisi çözer"

KILIÇDAROĞLU'NDAN YANIT

Kılıçdaroğlu'ndan İnce'nin açıklamalarına jet hızında yanıt geldi. Kılıçdaroğlu, "Özel bir yemekti, bağlamından koparmak siyasi bir nezaketsizlik" şeklinde konuştu.

TEZCAN: GÜNDEMİMİZDE YOK

Öte yandan CHP Sözcüsü Tezcan'dan da bir açıklama geldi. Tezcan, "Olağanüstü kurultay gündemimizde yok" dedi.

CHP'DE OLAĞANÜSTÜ MYK

CHP'de sıcak saatler yaşanıyor. Olağanüstü MYK kararı alındı. MYK toplantısı Perşembe günü 11.00'da yapılacak.

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