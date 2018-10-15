  • BIST 98.177
  • Altın 229,362
  • Dolar 5,7880
  • Euro 6,7124
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKA635 güvenlik korucusu görevden uzaklaştırıldı

Muharrem İnce'den Erdoğan'a İş Bankası tepkisi

»
Muharrem İnce'den Erdoğan'a İş Bankası tepkisi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son günlerde sıklıkla gündeme getirdiği ''CHP'nin İş Bankası hisselerinin elinden alınması'' konusuna bir tepki de 24 Haziran seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı olan Muharrem İnce'den geldi.

İş Bankası hisselerinin CHP'ye Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyeti olduğunu ve yasal olarak koruma altında olduğunu belirten İnce, bu konunun sıklıkla dile getirilmesini gündemi değiştirme çabası olarak değerlendirdi.

''Herkes mülkiyet ve miras haklarına sahiptir''

Muharrem İnce'nin, İş Bankası konusunda Twitter üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

“Yürürlükteki Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 35. Maddesi'ne göre, “herkes mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz”.

Ayrıca, Türkiye tarafından 1950 yılında imzalanan ve 70 yıla yakın bir süredir iç hukukumuzun bir parçası olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre, “her gerçek ve tüzel kişinin mal ve mülk dokunulmazlığına saygı gösterilmesini isteme hakkı” vardır.

Yine, Anayasa'nın 134. Maddesine göre, bu maddeyle kurulan “Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumu için Atatürk’ün vasiyetnamesinde belirtilen mali menfaatler saklı olup kendilerine tahsis edilir”.

''Temel haklarımıza karşı başlatılan bir saldırı''

Bu hükümler ve miras hukukumuzun ilkeleri dikkate alındığında, İş Bankası hisseleri üzerinde başlatılan tartışmaların, aslında hukukla garanti altına alınmış temel haklarımıza karşı başlatılan bir saldırı olduğunu görüyoruz.

Böyle bir eylem, öncelikle Türk Hukuk sistemi için bağlayıcı hükümleri içeren Anayasa'ya ve altında imzamız olan bir uluslararası sözleşmeye aykırıdır.

''Ekonomi ve dış politikada yaşanan çöküşün sonuçlarının gözlerden kaçırma gayreti içindeler.''

İş Bankası hisseleri konusunda yeniden başlatılan tartışmanın asıl amacının gündemi değiştirmek olduğu açıktır. Ekonomi ve dış politikada yaşanan çöküşün sonuçlarının gözlerden kaçırma gayreti içindeler.

Toplumda biriken öfkenin, asıl hedefinden saptırılıp, farklı hedeflere yönlendirilmesi yöntemi bir kere daha devreye sokulmak istenmektedir.

Herkesi Anayasal hakları olan mülk edinme ve miras bırakma hakkına sahip çıkmaya çağırıyorum. Malınız, mülkünüz ve bunları sonradan gelenlere bırakma hakkınız tehdit altındadır.

Özellikle, özgür mülkiyet edinme ortamında üreten ve kazanan kesimin, böyle bir ihlal karşısında susması demek, açılan bu yoldan yarın karşılarına çıkacak olumsuzlukları kabul etmesi demektir.”

 

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan'dan flaş atamalar09 Ekim 2018 Salı 14:42
  • Erdoğan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması!09 Ekim 2018 Salı 12:29
  • Meral Akşener'dan Erdoğan'a: "Yerini bil"09 Ekim 2018 Salı 10:50
  • Erdoğan HDP'lilere gözdağı verdi!08 Ekim 2018 Pazartesi 15:58
  • CHP İstanbul ilçelerinde kimi aday gösterecek?08 Ekim 2018 Pazartesi 15:54
  • AK Parti-MHP ittifakı için flaş gelişme!08 Ekim 2018 Pazartesi 14:25
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da08 Ekim 2018 Pazartesi 14:18
  • Ataşehir Belediyesi'ne operasyon08 Ekim 2018 Pazartesi 13:00
  • Muharrem İnce'den adaylık şartı!08 Ekim 2018 Pazartesi 10:37
  • İnce'den Erdoğan'a İsmet İnönü tepkisi!08 Ekim 2018 Pazartesi 10:13
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim