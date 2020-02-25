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Muharrem İnce'den Açıklama

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Muharrem İnce'den Açıklama
Eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce , tek adaylı il kongrelerini eleştirdi. "AKP’ye benzemeye çalışan CHP’den bu millete hayır gelmez" dedi.

İnce CHP'nin  büyük kurultayına ilişkin değerlendirmeler yaptı.

"Tek adaylı il seçimlerinden çok adaylı kurultay çıkmaz. Bunun adı ‘demokrasicilik oyunu’ olur. Çanakkale’de genel başkan yardımcısı Muharrem Erkek’in, Ordu’da genel başkan yardımcısı Seyit Torun’un, Sakarya’da grup başkanvekili Engin Özkoç’un, Denizli’de genel başkan yardımcısı Gülizar Biçer’in, Manisa’da grup başkanvekili Özgür Özel’in desteklediği adaylar kaybetti.

 

 

 

İzmir’de aslında Tuncay Özkan’ın desteklediği aday da kaybetti. Çünkü salt çoğunluk yoktu. 611 delegenin oy kullandığı seçimde tek aday olan Deniz Yücel’e 253 oy çıktı. Bu demektir ki, partililerin gönlünde MYK bitmiştir. Bu demektir ki, CHP’lilerin gönlünde bu yönetim bitmiştir. AKP’ye benzemeye çalışan CHP’den bu millete hayır gelmez. Adaylık düşünen arkadaşlar var. Birçok CHP’li bu durumdan hoşnut değil. İttifak yapacağım derken önce CHP’lilerle ittifak yapın'' dedi.

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