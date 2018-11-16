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Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşmek için randevu talep etti

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Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşmek için randevu talep etti
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin CHP Genel Merkezi'nden Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek için randevu istediği iddia edildi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi.

Edinilen bilgiye göre, İnce, randevu talebini CHP Genel Merkezine iletti.

Kılıçdaroğlu'nun bu talebe olumlu baktığı, görüşmenin gelecek hafta parti genel merkezinde ya da TBMM'de gerçekleşebileceği ifade edildi.

İnce'nin görüşmede başta yerel seçimler olmak üzere bazı konularda Kılıçdaroğlu'na görüşlerini aktaracağı öğrenildi.

İnce, adayın belirlenmesi için bir kez daha teşkilatı işaret ederek sandık kurulsun dedi. İnce, konuya ilişkin, “Başından beri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının belirlenebilmesi için sandık kurulmasını önerdim. Sandık deyince ön seçim demiyorum, teknik ayrıntıları var bunların. Bu bir eğilim yoklaması da olabilir.

Bu işin kurtuluşu, 259 bin üyenin önüne sandığı koyarız, oradan kim çıkarsa adayımız olur. Onunla birlikte çalışırız. Ben bu görüşteyim. Bu görüşten başka hiçbir yerde ne adayım ne de başka bir şeyim.” açıklamasını yaptı.

CHP’nin son yapılan parti meclisi toplantısında hiç bir yerde ön seçim yapılmayacağı netlik kazanmıştı.Ancak Merkez Yönetim Kurulu, temayül yoklaması için Parti Meclisi'nden yetki aldı.

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