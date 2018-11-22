Muharrem İnce İstanbul'a aday olacak mı?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile partinin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yerel seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunmak üzere bir araya geldi. Görüşme 40 dakika sürdü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasındaki kritik ‘İstanbul’ görüşmesi sona erdi.

40 DAKİKA SÜRDÜ

İnce, saat 11:50 sıralarında CHP Genel Merkezine geldi. Görüşme saat 11:55’de başladı, 12:40’da ise sona erdi. 40 dakikalık görüşmenin ardından Muharrem İnce basın mensuplarına açıklama yaptı.

İnce “Partinin emrinde olduğumu söyledim. Yerel seçimlerde birlikte çalışacağız. 1989’da hemen hemen tüm belediyeleri nasıl aldıysak, örgütü dikkate almamız gerektiğini anlattım. 89’da hatırlayın, Sayın Nurettin Sözen İstanbul’da tek adaydı. Tek aday olmasına rağmen ön seçime girmişti. Tek başına sandıktan çıkınca İstanbul’u da almıştı. Bunu kendisine ilettim. Sandığı ortaya koyalım, eğilim yoklaması yapalım. Eğilim yoklaması olursa 259 bin üyenin önüne sandık konulursa yarışa gireceğim. Sandık konulmadan ‘gel aday ol’ derlerse aday değilim. Muharrem İnce kendine koltuk derdinde değil. Türkiye derdindeyim.” diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU ‘DEĞERLENDİRECEĞİNİ SÖYLEDİ’ DEDİ

İnce, gazetecilerin “Kılıçdaroğlu bu öneriye ne dedi?” sorusuna ise “Değerlendireceğini söyledi” yanıtını verdi.