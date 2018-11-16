  • BIST 93.616
  • Altın 209,520
  • Dolar 5,3413
  • Euro 6,0898
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAABD'de bombalı paket alarmı sürüyor!

Muharrem İnce: Hiçbir yerde aday değilim

»
Muharrem İnce: Hiçbir yerde aday değilim
Muharrem İnce, gazetecilerin 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olacak mısınız' sorusuna, "Benim teklifim sandık konulmasıdır. Ön seçim demiyorum, eğilim yoklaması da olabilir" dedi

CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 31 Mart'taki yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için, "Sandığımızı koyarız, kim çıkarsa adayımız oluruz. Ben bu görüşteyim başka bir yerde ne adayım, ne de başka bir şeyim" dedi. 

Muharrem İnce, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, aday olup olmayacağı konusuna açıklık getirdi. 

İnce, "Benim söylemim net. Bir kimse kurtarıcı değildir. Bu yerel seçimler demokrasi mücadelesinin önemli bir ayağını oluşturacak. Galip çıkarsak, kaybettiklerimizin bir kısmını geri alabilir ya da geri almaya başlayabilir" dedi.

"Bu seçim çok önemli" diyen Muharrem İnce, "Benim teklifim sandık konulmasıdır. Ön seçim demiyorum, eğilim yoklaması da olabilir. 39 ilçeye sandık konulur, üyeler gider oyunu kullanır. Arkadaşlarımız rakibimiz değil, arkadaşımız. Kim isterse müracaat eder. İstanbul Belediye Başkanlığı'nın müracaatı olmaz. AK Parti'den, Tayyip Erdoğan'dan kurtulmak istiyorsak sandığımızı koyarız, kim çıkarsa adayımız oluruz. Ben bu görüşteyim başka bir yerde ne adayım, ne de başka bir şeyim."

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kılıçdaroğlu ile Akşener ittifak için görüştü!14 Kasım 2018 Çarşamba 12:38
  • CHP'den Mansur Yavaş'a flaş tepki14 Kasım 2018 Çarşamba 12:20
  • CHP'de yeni adaylar yarın belli oluyor13 Kasım 2018 Salı 15:02
  • Muharrem İnce Ankara'dan mı aday olacak?13 Kasım 2018 Salı 13:11
  • Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a tazminat13 Kasım 2018 Salı 12:52
  • AK Parti'nin Ankara adayı kesinleşti mi?12 Kasım 2018 Pazartesi 14:44
  • Kılıçdaroğlu ve Ahmet Türk gizlice nerede görüştü?12 Kasım 2018 Pazartesi 10:46
  • İşte AK Parti'de İzmir için konuşulan kadın aday10 Kasım 2018 Cumartesi 12:22
  • CHP'li Yılmaz'dan, Kılıçdaroğlu'na sert sözler!09 Kasım 2018 Cuma 14:12
  • DSP'nin mal varlığı Hazine'ye geçti09 Kasım 2018 Cuma 14:05
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim