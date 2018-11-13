Muharrem İnce Ankara'dan mı aday olacak?

CHP'nin İYİ Parti ile Mansur Yavaş pazarlığı sürerken, Fatih Altaylı CHP kulislerindeki bombayı patlattı. Altaylı, CHP'de Ankara için Muharrem İnce'nin adının geçmeye başladığını ancak İYİ Parti'nin bu ismi kesin bir dille reddettiğini yazdı.

MART 2019'daki yerel seçimler yaklaştıkça parti kulislerinde aday isimleri havada uçuşuyor.

CHP'nin Ankara için, İYİ Parti ile Mansur Yavaş pazarlığı yaptığı iddiaları gündemdeki yerini korurken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP lideri Meral Akşener bugün biraraya geliyor.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, şimdilerde siyasilere danışmanlık yapan eski bir gazetecinin CHP'den verdiği bomba kulisi köşesine taşıdı.

Fatih Altaylı'nın aktardığı kulis bilgisine göre, CHP'de Ankara için Muharrem İnce'nin adının geçmeye başladı ancak İYİ Parti'den 'Adayınız o olursa bizden destek beklemeyin' mesajı geldi.

İNCE'NİN İSTANBUL ADAYI OLMAYACAĞI KESİNLEŞTİ...

"İstanbul'da CHP bir türlü karar veremiyor. Muharrem İnce'nin İstanbul'a aday olmayacağı kesinleşti." diyen Fatih Altaylı, "Çok sürpriz isimler gündeme gelip duruyor ama netleşen bir durum yok.

İYİ Parti ile ortaklaşa bir aday bulma çalışmaları var ama İYİ Parti'nin kabul edeceği adayın, CHP'ye oy vermesi muhtemel HDP seçmenini rahatsız etmesinden korkuluyor" ifadelerini kullandı. İşte Altaylı'nın yazısından bazı satır başları...

MANSUR YAVAŞ AK PARTİ'YE SICAK BAKIYORDU AMA OLMADI...

Mansur Yavaş MHP hariç tüm partilere yakın. CHP'den de, AK Parti'den de aday olabilirdi ama AK Parti'de ibre Özhaseki'ye dönmüş gibi. Yine de kesin değil.

Bize gelen bilgilere göre Mansur Bey AK Parti'ye çok sıcak bakıyordu ama olmadı. Bunda Melih Gökçek etkisi olmuş olabilir. Melih Gökçek'in AK Parti'nin adayı olması 'sıfır' ihtimal bile değil.

BAHÇELİ GÖKÇEK İSMİNİ ORTAYA ATMADAN ÖNCE ERDOĞAN'LA GÖRÜŞTÜ...

Kulislerde konuşulan Melih Gökçek adını ortaya atan MHP'nin bu konuda önceden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü ve Mansur Yavaş'a gitmesi muhtemel oyları engellemek için MHP'nin Gökçek'i aday göstermek istemesine Beştepe'nin de olumlu yaklaştığı.

Ancak Melih Gökçek MHP ile kazanma ihtimali görmediği için muhtemelen girmeyecek. Ama ilginç olan AK Parti'nin yaptırdığı anketlerde de seçmenin Gökçek'i istediğini göstermesi.

İYİ PARTİ İNCE İÇİN RESTİ ÇEKTİ...

CHP kararsız. Bazı abilerin adı geçiyor ama Kılıçdaroğlu o abilerle olmayacağı görüşünde. Mansur Yavaş İYİ Parti ile birlikte üzerinde anlaştıkları aday olabilir. İlginçtir şimdilerde Muharrem İnce'nin adı da Ankara için geçmeye başladı ama İYİ Parti İnce adına karşı. "İnce adayınız olursa bizden destek beklemeyin" mesajı gitmiş.

AK PARTİ İZMİR'DE UMUTLANMIYOR...

İzmir'de AK Parti pek umutlanmıyor. Ama asıl kavga CHP'de. Garanti görülen İzmir için büyük kavga var. Huzursuzluğun nedeni ise Tuncay Özkan. İzmir'deki karışıklığın Tuncay Özkan kaynaklı olduğu söyleniyor. Kocaoğlu da Tuncay Özkan'a tepki olarak aday olmayacağını söyledi.

KOCAOĞLU YENİDEN ADAY OLABİLİR...

Ancak son anda Kocaoğlu yeniden aday olabilir. İzmir kırsalında çok ciddi bir oyu var ve CHP bu oydan vazgeçmek istemiyor. Aziz Bey de Tuncay Özkan'dan ötürü yeniden aday olmaya sıcak bakacak gibi bir hava var.

AK Parti'de ise "Süleyman Soylu İzmir'den aday olsun merkez sağın güçlü olduğu İzmir'de Süleyman Soylu başarılı olabilir" diyen bir kesim var ama Süleyman Bey bunu kendisine karşı bir yaklaşım olarak görüyormuş.