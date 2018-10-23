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Muharrem İnce adaylık için kararını verdi!

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Muharrem İnce adaylık için kararını verdi!
Muharrem İnce'nin İstanbul adaylığı için açıklaması: İstanbul'da CHP'nin yaklaşık 250 bin üyesi var... Üyelerin tamamının katıldığı bir önseçim yapılsın... Buradan çıkarsam adaylığa varım...

Hürriyet Gazetesi'nden Ahmet Hakan bugünkü köşesinde CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce ile yaptığı görüşmeyi aktardı.

Ahmet Hakan'ı arayan Muharrem İnce, aralarındaki görüşme şu şekilde:

Muharrem İnce aradı. Dedi ki:

"İlk kez söylüyorum: İstanbul adaylığı için varım".

Fakat bir şartı var Muharrem İnce'nin.

Dedi ki:

"İstanbul'da CHP'nin yaklaşık 250 bin üyesi var... Üyelerin tamamının katıldığı bir önseçim yapılsın... Buradan çıkarsam adaylığa varım".

Ardından da neden böyle bir talepte bulunduğunu gerekçelendirdi.

Söylediği şu:

"Türkiye demek, İstanbul demektir. 250 bin üye az değildir. Bu üyelerimiz harekete geçerse biz bu seçimi kazanırız. İstanbul'u kazanırsak bu başarıdan bir Türkiye hikayesi çıkar ve Cumhurbaşkanlığı seçimini alırız".

 

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