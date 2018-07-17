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Muhalifler imza sayısını açıkladı

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Muhalifler imza sayısını açıkladı
İnce kanadı, geçtiğimiz günlerde CHP’de olağanüstü kurultay için imza toplamaya başlamıştı. Muharrem İnce'ye yakın isimler verilen imza sayısına ilişkin açıklamalar yaptı.

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Olağanüstü kurultay için toplanan imzaların bugün itibariyle 450’yi geçtiğini açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP ) Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Olağanüstü kurultay için toplanan imza sayısının 450’yi geçtiğini, bugün saat 18.30’da noterin kapanmasıyla birlikte kesin sayıyı basına duyuracaklarını belirtti. 

"400'Ü GEÇTİ"

Muharrem İnce'ye yakın isimler tarafından aktarılana göre göre verilen imza sayısının 400'ü geçtiği ifade edildi. CNN Türk muhabiri Ünal Kaya'nın belirttiğine göre 30 Temmuz'a kadar imza sürecinin tamamlanması gerekiyor. İnce'ye yakın isimler bu haftasonuna kadar imza verme sürecinin toparlanabileceği görüşündeler. Ayrıca imza sayılarının akşam saatlerinde 450, yarın itibariyle de 500 olabileceği ifade ediliyor.

USLUER 353 İMZA TOPLANDIĞINI SÖYLEMİŞTİ

CHP'de değişim için imzalar toplanmaya başladı. İnce'nin ekibinden Gaye Usluer, topladıkları imza sayısının 353 olduğunu duyurdu.

"ULAŞAMAYACAKLAR"

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, geçtiğimiz günlerde olağanüstü kurultay talebiyle imza toplayanların yeterli sayıya ulaşamayacağını söylemişti

KURULTAY SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

CHP Parti tüzüğüne göre, olağanüstü kurultay için gerekli imzaların toplanmasının ardından imzaların parti yönetimine iletilmesi gerekiyor. İmzaların parti yönetimine tesliminden sonra parti yönetiminin önünde 45 günlük bir süreç başlıyor ve kılıçdaroğlu 'nun bu süre içinde (Parti tüzüğüne göre) olağanüstü seçimli kurultaya gitmek zorunda kalıyor.

625 İMZA GEREKİYOR

CHP parti tüzüğünün 48'inci maddesine göre seçimli olağanüstü kurultay toplanması için kurultay delegelerinin tam sayısının salt çoğunluğunun, on beşinci gün mesai bitimine kadar noter aracılığıyla imzalarını genel merkeze iletmeleri gerekiyor. Bu da en az 625 delegenin imzasına denk geliyor.

 

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