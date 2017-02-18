Muhalif MHP'liler salona sığmadı

MHP'li muhalifler, eski yeni vekiller, eski ülkü ocakları başkanlarının oluşturduğu 'Hayır Platformu', Ankara Yenimahalle Belediyesinin Nazım Hikmet Kültür Merkezinde buluştu. Tek Adama Hayır, Ülkem için Ülküm için Hayır sloganlarının yeraldığı afişler as

Saat 13.00'te başlayacak toplantı için Türkiye genelinden ülkücüler, sabah erken saatlerden itibaren 1600 kişilik kültür merkezini doldurmaya başladı. Salonda Mustafa Kemal Atatürk ile MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in fotoğraflarının yer aldığı afiş dikkat çekti. Bir başka afişte ise 'Ülkem için, Ülküm İçin Hayır" yazısı yer aldı. Meral Akşener, Sinan Oğan, Koray Aydın, Ümit Özdağ'ın geldiği salonda konuşacak tek isim MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu olacak. Toplantı sonunda Türk milliyetçilerinin neden hayır, dediğini anlatan bir bildirge yayınlanacak.

SAĞ PARTİLER DAVET EDİLDİ

Şehir dışından da çok sayıda katılımcının geldiği toplantıya, referandumda hayır diyeceğini açıklayan ya da hayıra yakın duran Demokrat Parti, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Yurt Partisi, Liberal Demokrat Parti gibi sağ partiler de davet edildi.

4 İSİM 15'ER İLDE KONUŞACAK

MHP’deki muhalif isimlerden Koray Aydın ve Sinan Oğan ile partiden ihraç edilen Meral Akşener ve Ümit Özdağ, Cumartesi günü yapılacak bu toplantının ardından Anadolu turuna başlayacak. Her bir isim birbirinden farklı 15 ile giderek neden 'hayır' denmesi gerektiğini anlatacak. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlere ise 4 isim de gidecek ancak her biri ayrı yerlerde konuşacak.