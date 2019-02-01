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Muhalif lider halkı sokağa çağırdı

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Muhalif lider halkı sokağa çağırdı
Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guiado, ailesinin tehdit edildiğini ve halkı protestolar için sokağa çağırdı.

Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guiado, Venezuela Merkez Üniversitesinde yaptığı konuşmada eşini bulmaya çalışan polisin evlerine girdiğini anlatarak, “20 aylık kızımın yaşayabileceği her türlü zorbalıktan onları sorumlu tutuyorum” dedi.

Muhalif lider Juan Guaido üniversitede yaptığı açıklamada, "Şu anda, özel timler evde Fabiana'yı soruyor. Diktatörlüğün bizi korkutacağını düşünüyor. Bu bilgiyi, buraya gelmeden önce aldım. Ama konuşmaya bununla başlamadım. Tüm Venezuelalılar için bir planla başladım. 20 aylık kızımın yaşayabileceği her türlü zorbalıktan onları sorumlu tutuyorum” ifadelerini kullandı.

Kamu hizmetlerinin yeniden başlaması çağrısında bulunan Guaido, kötüleşen insani krizle başa çıkmak için önlemler ve ekonominin en zayıf sektörleri için destek çağrısında bulunarak, Venezuela Planı’nda petrol üretimini arttırmaya odaklandığını belirtti. Cumartesi günü toplanma çağrısı yapan Guaido, ailesinin korunmasına yardımcı olması için yabancı diplomatların kendisine eşlik etmesini istedi.

Öte yandan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve kendisini devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guiado’nun destekçileri cumartesi günü ayrı ayrı sokağa çıkacak. Guiado halka protesto gösterilerine devam etmek için çağrıda bulunurken, Maduro tarafından da bir hamle geldi. Maduro'nun destekçileri de Cumartesi günü Devlet Başkanı Hugo Chavez'in (1999-2013) iktidara gelmesinin 20'nci yılını kutlamak için başkent Karakas’ta toplanma kararı aldı.

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