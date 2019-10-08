  • BIST 102.336
  • Altın 278,104
  • Dolar 5,7931
  • Euro 6,3602
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAİSTANBUL ARTÇILARLA SALLANMAYA DEVAM EDİYOR

MUHALEFETTEN TRUMP’IN TEHDİDİNE SERT TEPKİ!

»
MUHALEFETTEN TRUMP’IN TEHDİDİNE SERT TEPKİ!
Muhalefet partileri ABD Başkanı Trump'ın "Türkiye ekonomisini imha etme" tehdidine tepki gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik tehdidine tepki gösterdi.CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir tehdide boyun eğmemiştir ve eğmeyecektir. Egemen ve bağımsız bir ülke olan Türkiye her konuda kendi kararını kendi verecektir” ifadelerine yer verdi.

basliksiz-1-002.jpg

Emekli büyükelçi ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz de “Türkiye'nin egemenlik ve bağımsızlığını hedef alan hiçbir ifade hiç bir şekilde kabul edilemez” şeklinde tweet attı.

 

Türkiye'nin Suriye'de Fırah Nehri'nin doğusuna düzenleyeceği askeri harekatla ilgili Trump, “Eğer Türkiye, limitleri aştığına kanaat getirdiğim herhangi bir şey yaparsa Türkiye'nin ekonomisini (geçmişte yaptığım gibi!) tamamen imha edeceğim” demişti

 

 

‘TÜRKİYE TEHDİTLE YÖNLENDİRİLECEK BİR ÜLKE DEĞİL’

 

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın açıklamasını “hadsiz ve küstah” olarak nitelendirdi.

Karamollaoğlu, “Askeri politikalarda etkisi olmayan Trump, kendi iç kamuoyunu tatmin etmek için bu tür basit tehditlere başvurmaktadır. Türkiye, bu türden tehditlerle yönlendirilebilecek bir ülke değildir. Güvenliğini tehdit eden her durumda, kararlarını kendisi alabilecek yetkinliğe sahiptir” dedi.

basliksiz-2-001.jpg

‘ASLA KABUL EDİLEMEZ’

 

Twitter hesabından açıklama yapan İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, “ABD'nin hava sahası ile alakalı tehdidi asla kabul edilemez. İktidarı, muhalefeti ile 82 milyon bir ve beraber olmalıyız. İç politikada rekabete devam edelim, birbirimizi eleştirelim ama dışarıda memleketimiz için yekvücut olalım” ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , , , , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • SERDAR ORTAÇ ESKİ EŞİ HAKKINDA KONUŞTU: CHLOE’NİN FİYATI ARTMIŞTIR!07 Ekim 2019 Pazartesi 18:47
  • BERGÜZAR KOREL'İN ABLASI ZEYNEP KOREL EVLERE TEMİZLİĞE GİDİYOR!07 Ekim 2019 Pazartesi 18:36
  • OKTAY KAYNARCA VE MERYEM UZERLİ AŞK MI YAŞIYOR?07 Ekim 2019 Pazartesi 17:29
  • MERAL KAPLAN’IN CAMERON DIAZ BENZERLİĞİ YAPIMCILARIN DİKKATİNİ ÇEKTİ!07 Ekim 2019 Pazartesi 16:58
  • GÖNÜL YAZAR'IN YILLAR SONRA GELEN İTİRAFI HERKESİ ŞOKE ETTİ!07 Ekim 2019 Pazartesi 16:00
  • SEZEN AKSU 'BOZA'SINI YURT DIŞINDAN GELEN ÖZEL BİR KARIŞIMLA BESLİYOR!07 Ekim 2019 Pazartesi 15:47
  • ASIL FELAKET SENSİN IVANA! EZHEL'İN ŞARKISINI SÖYLEYİNCE TEPKİ YAĞDI!07 Ekim 2019 Pazartesi 13:18
  • ŞİRİN ÜNAL'IN EVİNDEKİ ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ KİMLER ÖRTBAS EDİYOR?07 Ekim 2019 Pazartesi 12:46
  • MHP'DEN YİĞİT BULUT'A ŞOK SÖZLER: SARHOŞ, AYYAŞ!07 Ekim 2019 Pazartesi 12:26
  • AKP'Lİ VEKİLLER CUMHURBAŞKANLIĞI KORUMALARINDAN ŞİKAYETÇİ: BİZİ İTİP KAKIYORLAR!07 Ekim 2019 Pazartesi 11:53
    • Seksi Olmayı Seviyorum!
    • Çağla Şikel İtiraf Etti!
    • 8 ildeki 51 ova koruma altına alındı!
    • Nazlı Çelik'ten Türkiye'yi ağlatan konuşma!
    • IŞİD'in seks kölesi yaptığı kadın 3 yıl sonra köyüne döndü
    • Bakanlıklarda pek çok isim görevden alındı
    • Resmi gazete'de yayımlandı!
    • RTÜK'ten inanılmaz cezalar!
    • Darbe girişimi sırasında...
    • Hakimin çete ilişkisi hakkında Danıştay'dan flaş karar
    FOTO GALERİ
    • Şarap gibi kadın
    • Sahilde Yürek Hoplattı!
    • Öyle Pozlar Verdi ki...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim