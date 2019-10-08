MUHALEFETTEN TRUMP’IN TEHDİDİNE SERT TEPKİ!

Muhalefet partileri ABD Başkanı Trump'ın "Türkiye ekonomisini imha etme" tehdidine tepki gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik tehdidine tepki gösterdi.CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir tehdide boyun eğmemiştir ve eğmeyecektir. Egemen ve bağımsız bir ülke olan Türkiye her konuda kendi kararını kendi verecektir” ifadelerine yer verdi.

Emekli büyükelçi ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz de “Türkiye'nin egemenlik ve bağımsızlığını hedef alan hiçbir ifade hiç bir şekilde kabul edilemez” şeklinde tweet attı.

Türkiye'nin Suriye'de Fırah Nehri'nin doğusuna düzenleyeceği askeri harekatla ilgili Trump, “Eğer Türkiye, limitleri aştığına kanaat getirdiğim herhangi bir şey yaparsa Türkiye'nin ekonomisini (geçmişte yaptığım gibi!) tamamen imha edeceğim” demişti

‘TÜRKİYE TEHDİTLE YÖNLENDİRİLECEK BİR ÜLKE DEĞİL’

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın açıklamasını “hadsiz ve küstah” olarak nitelendirdi.

Karamollaoğlu, “Askeri politikalarda etkisi olmayan Trump, kendi iç kamuoyunu tatmin etmek için bu tür basit tehditlere başvurmaktadır. Türkiye, bu türden tehditlerle yönlendirilebilecek bir ülke değildir. Güvenliğini tehdit eden her durumda, kararlarını kendisi alabilecek yetkinliğe sahiptir” dedi.

‘ASLA KABUL EDİLEMEZ’

Twitter hesabından açıklama yapan İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, “ABD'nin hava sahası ile alakalı tehdidi asla kabul edilemez. İktidarı, muhalefeti ile 82 milyon bir ve beraber olmalıyız. İç politikada rekabete devam edelim, birbirimizi eleştirelim ama dışarıda memleketimiz için yekvücut olalım” ifadelerini kullandı.