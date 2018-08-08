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Muhafazakar Müteahhitin yasak aşkı!

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Muhafazakar Müteahhitin yasak aşkı!
Vadi İstanbul ve Avrupa Konutları’nın sahibi Süleyman Çetinsaya’nın gönlünü modacı Pınar Bent’e kaptırdığı ifade ediliyor.

Süper Kulüp'ün haberine göre; İstanbul’un mütevazi semtlerinden Gültepe’de kendi adını taşıyan Pınar Gelinlik’in sahibi Pınar Bent’in son bir yıldaki değişimi dikkat çekiyor.

Gültepe’den Vadiİstanbul’a taşınan ve altına 200 bin TL’lik cip çeken Bent, önemli organizasyonlarda defile yapmaktan geri kalmıyor. 1000 liraya nişan kıyafeti satarken birden adeta sihirli değnek değmişcesine büyük paralar saçmaya başlayan Bent’in geçtiğimiz aylarda memleketin başka yeri yokmuş gibi Kayseri’de Radisson Blue Hotel’de defile düzenlemesi “Arkasındaki sponsor kim?” sorusunu akla getirdi.

Otelini ve Rezidansını Ayağına Serdi

Magazin kulislerinde konuşulan iddialara göre Pınar Bent’in arkasındaki gizli işadamı hem defile yaptığı Kayseri’deki Radisson Blue Hotel’in hem de kiracı olduğu Vadiİsitanbul Rezidans’ın sahibi Süleyman Çetinsaya’dan başkası değil. Geçtiğimiz aylarda kendi adını taşıyan torununu kucağına alan Çetinsaya ile Pınar Bent arasında yaklaşık 25 yaş fark var. Çiftin meraklı bakışlardan uzak kalmak için gizli yerlerde buluştukları belirtiliyor. Bakalım Çetinsaya ile Bent bu yasak aşk iddiaları karşısında ne açıklama yapacak?

Kardeşi de Eski Bakanı Sevmişti

İzmirli modacı Pınar Bent’in bir dönem oyunculuk yapan kız kardeşi Özge Bent ise geçtiğimiz yıllarda kendisinden 45 yaş büyük olan Gençlik ve Spor Eski Bakanı ve Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali yılmaz ile aşk yaşamıştı. Pınar Bent, kardeşinin ilişkisi sayesinde tvEM’de program yapımcılığı bile yapmıştı.

PINAR BENT: BEN BEKAR BİR KADINIM

Haber Konseyi'nin telefonla ulaştığı Pınar Bent ise, "Bu beyefendiyle ilişkim olduğuna dair iddialarla ilgili başka gazetecilerde beni aradı. Bunlar nereden çıkıyor anlamıyorum. Ben yıllardır Vadi İstanbul'da oturuyorum. Allah'a şükür işim gücüm yolunda. Ben çalışan ve bekar bir kadınım. İstediğim adamla beraber olurum. Böyle bir ilişki olsaydı zaten söylerdim. Geçenlerde de beni Sadettin Saran'la da yakıştırdılar. Onunla da mı sevgiliyim o zaman" diye konuştu. 

KAYNAK: süperkulüp

https://superkulup.com/suleyman-cetinsayanin-modaci-aski.html

 

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