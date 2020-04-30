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Muğla'da Korkutan Deprem!
Muğla'da Korkutan Deprem!
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»
Güncel
30.04.2020 13:26
Muğla'nın Ula ilçesinde ilk belirlemelere göre 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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