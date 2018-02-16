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Müge de Silikon Taktırdı

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Müge de Silikon Taktırdı
Bir süredir ekranlardan uzak olan Müge Boz, GQ dergisinin ödül töreninde ortaya çıktı.

Göğüslerine silikon taktıran Müge Boz'un değişimi dikkatlerden kaçmadı.

 

 

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