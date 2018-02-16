Ana Sayfa
Günün Haberleri
Arşiv
Sitene Ekle
BIST
116.597
Altın
164,309
Dolar
3,7531
Euro
4,7061
İstanbul
8 °C
Ankara
9 °C
Instagram'daki Cesur Ünlüler!
Avşar'dan Sibel Can İtirafı!
Eliz Sosyal Medyayı Salladı
Davada Son Dakikalar
Müge de Silikon Taktırdı
Yuvada Çatlak!
Başak'tan Öpücüklü Kutlama
19 Yıl Sonra Ortaya Çıkan Uçak Detayı
Neden Boşanıyorlar?
Son Görev
Nefes Kesti!
Kubilay Gecelerde
Dudak dudağa poz
Topçular Bombalıyor!
İşsizlik Rakamları Açıklandı!
YAZAR
MAGAZİN
GÜNCEL
SİYASET
DÜNYA
SPOR
BİLİM & TEKNOLOJİ
EKONOMİ
SAĞLIK & YAŞAM
KÜLTÜR SANAT
KADIN
SİNEMA
SON DAKİKA
Son Dakika... Kılıçdaroğlu Hastaneye Kaldırıldı!
Müge de Silikon Taktırdı
Ana Sayfa
»
Magazin
16.02.2018 11:03
Bir süredir ekranlardan uzak olan Müge Boz, GQ dergisinin ödül töreninde ortaya çıktı.
Göğüslerine silikon taktıran Müge Boz'un değişimi dikkatlerden kaçmadı.
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN
GALERİLER
Hayatı Değişti
Diğer Haberler
Instagram'daki Cesur Ünlüler!
Instagram artık öyle bir hale geldi ki cesaret göstermek isteyenler soluğu orada alıyor. Özellikle ünlü isimlerin birbirinden cesur paylaşımları sık sık gündeme düşüyor. İşte Instagram'ın en cesur Türk ünlülüleri...
Avşar'dan Sibel Can İtirafı!
Hülya Avşar, sunuculuğunu yaptığı programda çok konuşulacak itiraflar bulundu. Avşar kızı, İbrahim Tatlıses'in sahneye kendisi yerine Sibel Can'ı seçmesine çok bozulduğunu belirtti..
Eliz Sosyal Medyayı Salladı
Stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu, dün gece Volkswagen Arena'da düzenlenen "GQ Men of The Year" ödül törenine katıldı.
Müge de Silikon Taktırdı
Bir süredir ekranlardan uzak olan Müge Boz, GQ dergisinin ödül töreninde ortaya çıktı.
Yuvada Çatlak!
14 Şubat'ta hiçbir paylaşımda bulunmayan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun arasının açık olduğu iddia edildi.
Başak'tan Öpücüklü Kutlama
Kıvanç Tatlıtuğ'un uzun süredir merakla beklenen yeni filmi "Hadi Be Oğlum"un galası önceki akşam gerçekleşti.
Neden Boşanıyorlar?
15 Şubat 2018 Perşembe 16:56
Nefes Kesti!
15 Şubat 2018 Perşembe 13:54
Kubilay Gecelerde
15 Şubat 2018 Perşembe 13:52
Dudak dudağa poz
15 Şubat 2018 Perşembe 13:42
Türk Erkeklerini Tatmadım
15 Şubat 2018 Perşembe 13:20
Ece Seçkin'in İnanılmaz Değişimi!
14 Şubat 2018 Çarşamba 16:20
Eski Sevgilisine mi Döndü?
14 Şubat 2018 Çarşamba 11:48
Ünlülerin Sevgililer Günü' paylaşımları
14 Şubat 2018 Çarşamba 11:41
Nişantaşı'nı Birbirine Kattı!
13 Şubat 2018 Salı 17:03
Rita Ora'yı Karıştırdı!
13 Şubat 2018 Salı 11:42
FOTO GALERİ
Hayatı Değişti
Olivia Attwood objektiflere seksi pozlar verdi..
Bikini Şov
VİDEO GALERİ
Recep İvedik 5
Alex - Gidelim Buralardan
Sila - Afitap
SON DAKİKA HABERLER
11:20 -
Instagram'daki Cesur Ünlüler!
11:13 -
Avşar'dan Sibel Can İtirafı!
11:08 -
Eliz Sosyal Medyayı Salladı
11:06 -
Davada Son Dakikalar
11:03 -
Müge de Silikon Taktırdı
17:08 -
Yuvada Çatlak!
17:03 -
Başak'tan Öpücüklü Kutlama
17:02 -
19 Yıl Sonra Ortaya Çıkan Uçak Detayı
16:56 -
Neden Boşanıyorlar?
16:56 -
Son Görev
13:54 -
Nefes Kesti!
13:52 -
Kubilay Gecelerde
13:42 -
Dudak dudağa poz
13:33 -
Topçular Bombalıyor!
13:31 -
İşsizlik Rakamları Açıklandı!
ÇOK OKUNANLAR
1
Instagram'daki Cesur Ünlüler!
2
Müge de Silikon Taktırdı
3
Davada Son Dakikalar
4
Eliz Sosyal Medyayı Salladı
DÜN
|
BU HAFTA
|
BU AY
Ana Sayfa
|
Künye
|
İletişim
|
Sık Kullanılanlara Ekle
|
RSS
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi
| İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 275 13 20 |
Haber Sistemi
:
CM Bilişim