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Müge Boz İdil Fırat'ı neden çıldırdı?

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Müge Boz İdil Fırat'ı neden çıldırdı?
Bir süre önce soyadı benzerliği taşıdığı Mert Fırat ile nişanlanan İdil Fırat; oyuncu Müge Boz'un sözlerine bir hayli bozulacak gibi...

Oyuncu Müge Boz, Mag dergisine röportaj verdi.

'PAHALI ÇANTALAR YERİNE KİTAPLAR VE DVD'LERİ TERCİH EDERİM'

Boz, "Hep kendi paramı kazandım, kimseye muhtaç olmadım. Pahalı çantalar ve ayakkabılar yerine kitaplar DVD’ler alıp kendimi geliştirmeyi tercih ettim. Birinin sevgilisi olarak aşk skandallarıyla beslediğim bir hayatım yok. Aşk zaten hastalıklı bir duygu” dedi.

'SAATLERCE SARILIRIM'

Müge Boz reklam filminde kamera karşısına geçtiği meslektaşı Mert Fırat’ı da öve öve bitiremedi: “Mert’i aşırı çok seviyorum. Saatlerce sarılabileceğim türden bir sevgi bu! Süper bir insan. Her zaman setlerde birbirimize destek olmuşuzdur. Egosuz, partner. Böyle yüksek enerjili, kaliteli ve eğitimli biriyle çalıştığım için çok şanslıyım. İkimiz de pozitif enerji doluyuz.”

Mert Fırat ve İdil Fırat Eylül'de evlenecek

Öte yandan İdil Fırat'ın, Mert Fırat ve Müge Boz'un reklam filmi çekimlerinde kıskançlık krizine girdiği ve sette nöbet tuttuğu iddia edilmişti. Bakalım İdil Fırat Müge Boz'un bu sözlerine ne diyecek?

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