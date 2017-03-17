Müge Boz'a kim yasak koydu?

Şirince’de özel bir kampa katılıp inzivaya çekilen Boz’un 4 gün boyunca ağzından tek kelime bile çıkması yasak olacak.

Doğa hayatına olan tutkusuyla bilinen Müge Boz, ruhunu arındırmak için ilginç bir yönteme başvurdu. İzmir'in ünlü köyü Şirince'de inzivaya çekilen Boz, tek kelime dahi etmeden 4 gün geçirecek. Nesin Matematik Köyü'nde bir etkinliğe katılan güzel oyuncu; hareket, dans, dinleme, izleme, anlama ve sessizlik bölümlerinden oluşan bu özel çalışmada enerjisini yenileyecek.

ORGANİK BESLENECEK

Ünlü oyuncunun cebinden bu etkinlik için konaklama ve yol masrafları dahil yaklaşık bin lira çıktı. Kamp öncesi uçaktan fotoğraf paylaşan Boz, yepyeni deneyimlere gebe bu etkinliği esprili bir kareyle takipçilerine duyurdu. Elleriyle ağzını kapatıp poz veren oyuncunun dili konuşmasa da klavyesinden şu sözler döküldü: "İnzivaya gidelim, bir nefes alalım, inzivaya gidip bir nefes alıp ne yapalım! Neyse ki Esra tatlışımın da güzel enerjisiyle alkali bir ortama Şirince Matematik Köyü'ne gidiyoruz. 4 gün konuşmayacakmışız. Aman tanrım, nasıl?"

Kamp boyunca da organik yiyeceklerle beslenecek olan Müge Boz, şehrin gürültüsünden uzakta kalacak. Bu deneyimin ünlü oyuncuda nasıl bir değişim yaratacığını ise takipçileri şimdiden merak ediyor.

UÇAKTA HAZIRLIK

Bugün başlayan inziva öncesinde yaptığı muzip paylaşımıyla herkesi güldüren Müge Boz, bol bol orman yürüyüşü ve yoga yapacak. Kampa yakın dostu Esra Ayten'le katılan ünlü oyuncu, uçakta ağzını kapatıp verdiği bu pozla 'tıp oynama'ya hazır olduğunu gösterdi..