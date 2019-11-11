MÜGE BOZ: "HAMİLELİK KADININ EN ÇEKİCİ OLDUĞU DÖNEM!"

Fotoğrafçı Fırat Meriç’e poz veren Müge Boz hamilelik döneminde kendini daha kadınsı hissettiğini söyleyerek, "Hamilelik süreci, kadının en dişi ve en çekici olduğu dönem bence.” dedi

Hamileliğinin son dönemlerini yaşanan Müge Boz eşi Caner Erdeniz ile birlikte ünlü fotoğrafçı Fırat Meriç’e poz verdi.

İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan oyuncu, hamilelik sürecinde kendini daha kadınsı hissettiğini söyledi: “Hayatımın en önemli dönüm noktalarından birini bu fotoğraflarla ölümsüzleştirmek istedim. Konsepti ben belirledim, kıyafetleri de kendim seçtim.

Cicili bicili kıyafetler istemedim. Çünkü tam tersine daha dişi, daha kadınsı, daha özgüvenli, ayakları yere basan bir ruh hali içindeyim. Hamilelik süreci, kadının en dişi ve en çekici olduğu dönem bence.”