Müge Anlı'nın programın da şok olay.. polis neden yayını bastı

Müge Anlı'nın ATV'de ekrana gelen programında, canlı yayın sırasında şoke eden gelişme yaşandı. Daha önce ölüme sebebiyet vermekle suçlanan kişi, aile içi şiddetten dolayı canlı yayınında gözaltına alındı.

Müge Anlı canlı yayınında şok eden bir gelişme yaşandı. Katil olduğu iddia edilen damat Tuncer Ustael aile içi şiddetten dolayı 24 Aralık Müge Anlı canlı yayınında gözaltına alındı.

Havva Palu, damat Tuncer Ustael tarafından suçlandı. Ustael, aslında kendisinin katil olduğunu iddia eden Havva Palu'nun bir katil olduğunu söyledi.

"BİR SÜRÜ İNSAN ÖLDÜRDÜ!"

Damat, kendisini suçlayanların 1987'den beri birçok can aldığını iddia etti.Ustael, "Affedin ama ben hamile kalmadım. Karnımdaki çocuğu ben öldürmedim. Ve dahası bunlar birleşip kendi ağabeylerini nasıl öldürdüklerini de anlatsın" dedi. Kimseyi tehdit etmediğini de belirten Ustael, "Veysel Talhal'ı da bunlar öldürdü. Hikmet Şahin, Emine Talhal, Yusuf Şimşek, Veysel Talhal tedavi olduktan sonra öldürdü." şeklinde konuştu.

Organ mafyasıyla işbirliği içinde olduklarını iddia eden damat Tuncer Ustalel beklemediği bir olayla karşı karşıya kaldı. Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosu polisleri, damat Tuncer Ustael'i gözaltına aldı. Ancak Tuncer Bey'in gözaltına alınma sebebinin aile içi şiddet olduğu ortaya çıktı.

"6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA İŞKENCE EDİYORLARDI"

Müge Anlı canlı yayınına bağlanan Saadet Bey ve Avni Bey, Palu ailesinin 6 yaşındaki kızlarına işkence yaptığını belirtti.