Müftüden Skandal Sözler

Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu, Narlıca Hz. Ayşe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde velilere yönelik verdiği konferansta, kız çocuklarının ergenlik çağında evlendirilmelerini istedi.

Skandal açıklamada ' Buluğ çağı, İslâm âlimlerinin çoğunluğuna göre kızlarda 9-15, erkeklerde 12-15 yaşları arası olarak belirlenmiştir.' denildi. Skandal sözlerin haberleştirilmesi üzerine ise müftülüğün resmi internet sayfasında bulunan o sözler görülmemiş bir uygulamaya imza atılarak silindi...

Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu, Narlıca Hz. Ayşe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde velilere yönelik verdiği konferansta, İslam'a göre, çocukların anne ve babaları üzerinde bazı hakları olduğunu kaydederek, bunlardan birinin de çocuğun ergenlik çağına eriştğinde babası tarafından evlendirilmesi olduğunu bildirdi. Kavillioğlu kız çocuklarının 9-15 yaş arsında evlendirilebileceğini savundu.

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‘İSLAM’A GÖRE ÇOCUKLAR…’ DİYE BAŞLADI

Birgün’de yer alan habere göre; Müftü Kavillioğlu, İslam'a göre çocukların anne ve babaları üzerinde, ‘Güzel bir isim koymak', ‘İyi bir eğitim ve terbiye vermek', ‘Çocuklara güzel davranmak' ve ‘Evlilik çağına geldiğinde evlendirmek' gibi bir takım hakları olduğunu söyledi.

Kavillioğlu, çocuğun evlilik çağı ile ilgili olarak, “Çocuğun, babası üzerindeki haklarından biri de, buluğ çağına erişince çocuğunu evlendirmesidir. Hem Kur'an-ı Kerim hem de Hz. Peygamber (s.a.v), gençlerin ve yetimlerin buluğ çağına erince evlendirilmelerini emretmektedir” açıklamasında bulundu. Buluğ çağı, İslâm âlimlerinin çoğunluğuna göre kızlarda 9-15, erkeklerde 12-15 yaşları arası olarak belirlenmiştir. Yalnız İmam-ı Azam Hazretleri, buluğ çağının sonu olarak kızlarda 17, erkeklerde ise 18 yaşını kabul eder” diyerek çocuk evliliklerine destek çıktı.

DAHA SONRA SİLİNDİ!

Skandal sözlerin haberleştirilmesi üzerine ise müftülüğün resmi internet sayfasında bulunan o sözler görülmemiş bir uygulamaya imza atılarak silindi. İşte müftülüğün sitesinde yer alan açıklamanın ilk hali…