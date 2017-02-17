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Müdürü vurdular...

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Müdürü vurdular...
Adana'dan son dakika haberi... Adana Büyükşehir Belediyesi çalışanı Fatih G., Özel Atık ve Geri Dönüşüm Tesisleri Şube Müdürü Çağrı Ün'ü bacaklarından vurdu. Kaçan saldırgan aranıyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Atık ve Geri Dönüşüm Tesisleri Şube Müdürü Çağrı Ün makamında vuruldu. Olay bugün sabah saat 09.00'da meydana Geri Dönüşüm Tesisleri'nde meydana geldi. Kurum personeli Fatih G., Özel Atık ve Geri Dönüşüm Tesisleri Şube Müdürü Çağrı Ün'ün odasına girdi. İkili arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sırasında Fatih G., belinden çıkardığı tabancayla müdürü bacaklarından vurdu. Yaralanan Çağrı Ün, götürüldüğü Seyhan Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alınırken, Fatih G. ise kaçıp ortadan kayboldu. Çağrı Ün'ün,  son seçimlerde MHP'den milletvekili aday adayı olan Dr. Mehmet Ali Ün'ün oğlu olduğu öğrenildi.

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