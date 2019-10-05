MUCİZE DOKTOR'UN SEVGİLİSİ ORTAYA ÇIKTI!

Muzice Doktor dizisindeki başarılı oyunculuğuyla son günlerde adından söz ettiren Taner Ölmez sevgilisiyle görüntülendi.

'Medcezir' dizisinin ardından 'Müslüm' filmindeki rolüyle dikkatleri üzerine toplayan, şimdi de 'Mucize Doktor' dizisinde ışığı parlayan yakışıklı oyuncu Taner Ölmez bir süredir birlikte olduğu, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Ece Çeşmioğlu ile görüntülendi.

AŞK HAYATI DİKKAT ÇEKMEYE BAŞLADI

'Mucize Doktor' dizisindeki performansıyla hayran sayısını hergün arttıran, Taner Ölmez'in aşk hayatı da gündemde yer bulmaya başladı. İlişkilerini göz önünde yaşamaktan çekinen çift bu durumdan korunmak için birlikte görüntülenmekten kaçıyor.

ECE ÇEŞMİOĞLU KİMDİR?

Ece Çeşmioğlu 1990 yılında İstanbul'da doğmuş. Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi, tiyatro bölümünde tamamladıktan sonra 2002 yılında oyunculuk hayatına adım attı. İlk dizisi ekranların yıldızlarından 'Çocuklar Duymasın'. Oyuncu aynı zamanda 'Firar', 'Öyle Bir Geçer Zaman ki', 'Yazın Öyküsü', 'Kalbim Yangın Yeri' ve 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' dizilerinde rol aldı. Son olarak 'Söz' dizisiyle ekranlardaydı.