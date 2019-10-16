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MUCİZE DOKTOR'UN KIVILCIM'ININ CESUR POZLARI OLAY OLDU!

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MUCİZE DOKTOR'UN KIVILCIM'ININ CESUR POZLARI OLAY OLDU!
Bugünlerde en çok izlenen ve konuşan dizilerin başında Fox TV'de ekrana gelen Mucize Doktor dizisi var. Mucize Doktor'un oyuncuları da sürekli konuşuluyor. Dizide Kıvılcım rolünü oynayan Özge Özder'in pozları olay oldu.

Türkiye'nin gündemine oturdu. Rakiplerini reyting listelerinde alt üst eden dizinin senaryosu kadar oyuncuları da seyirci tarafından mercek altında.

Reyting rekorları kıran dizideki başarılı oyunculuğuyla göz dolduran hastanenin müdür yardımcısı Kıvılcım'ın sosyal medyadaki cesur paylaşımları dizinin hayranlarını çok şaşırttı.

Dizide 30'lu yaşlarının sonunda olan Kıvılcım, Beliz'in üvey annesidir. En büyük amacı Beliz'den kurtulup hastanenin başına geçmek olan Kıvılcım'ın sinsi planları seyirciyi zaman zaman çıldırtmaktadır.

41 yaşındaki güzel oyuncu, sosyal medyada, dizideki halinden oldukça uzak bir profil çiziyor. Ünlü oyuncu, cesur pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavuruyor. Düzgün fiziğiyle büyük beğeni toplayan Özder'in fotoğraflarına yorum ve beğeni yağıyor.

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PEKİ ÖZGE ÖZDER KİMDİR?

1 Nisan 1978 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Elif Özge Özder ortaokul ve liseyi Ankara Özel Yükseliş Koleji’nde okumuş; daha sonraki yıllarda tiyatro ile tanışmıştır. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur.Ömre Bedel, Dudaktan Kalbei Kehribar, Umutsuz Ev Kadınları, Haziran Gecesi, Sınav, Başka Semtin Çocukları ve Türkan gibi bir çok proje de yer alan Özge Özder, 2018 yılında müzisyen sevgilisi Sinan Güleryüz ile evlenmiştir.İstanbul’daki oyunculuk serüveni BKM ile başlayan Özge Özder, 2001 yılından beri sahnelerde yer almaktadır. 2005 yılından beri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında kadrolu oyuncu olarak yer alan Özge Özder, şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor dizisinde Kıvılcım karakterine hayat vermektedir.

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