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Mucize bitki Türkiye'ye uyum sağladı

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Mucize bitki Türkiye'ye uyum sağladı
Akaryakıt ve yem sektörü için "mucize bitki" olarak görülen, hayvan yeminin yanı sıra benzinin ana maddesi olan biyoetanol elde edilen tatlı sorgum, Türkiye'ye uyum sağladı.

Harran Üniversitesi (HRÜ), Çukurova Üniversitesi, Doğu Akdeniz, Karadeniz ve GAP Tarımsal Araştırma Enstitülerinin, bitkilerden yakıt elde edilmesi amacıyla, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun desteğiyle yürüttüğü, "Farklı Tatlı Sorgum Genotiplerinin Çukurova ve GAP Bölgelerinde Biyo-Etanol Üretim Potansiyellerinin Saptanması" projesi meyve vermeye başladı.

Harran Ovası ve Çukurova'da ekilen bitkinin adaptasyonu, yetişme şartları ve kalitesi gibi çeşitli parametrelerin kayıt altına alındığı çalışmada, bitkinin bu bölgelere iyi uyum sağladığı, veriminin yüksek olduğu ve ilerde Türkiye'nin biyoyakıt ihtiyacının karşılanmasında kullanılabileceği belirlendi.

Proje sorumlusu HRÜ Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Abdullah Öktem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bitkilerden biyoyakıt elde etmek amacıyla tatlı sorgum bitkisi üzerinde çalışma başlattıklarını söyledi.

Dünyanın birçok yerinden getirdikleri tatlı sorgum çeşitlerinin GAP bölgesi ve Çukurova'ya adaptasyonunu incelediklerini ve yaptıkları denemelerde bölgelere en uygun çeşidi tespit etmeye çalıştıklarını anlatan Öktem, şöyle devam etti:

"Bitkinin kamışa benzeyen sap kısmından öz su, öz suyu çeşitli işlemlerden geçirerek etanol, etanolden de biyobenzin elde ediyoruz. Kaba bir hesap yapıldığında; bir hektar alandan 300 ile 500 litre arasında etanol sağlıyoruz. Etanol da bir nevi alkoldür ve yanıcı özelliğe sahiptir. Çevreyi kirletmeyen, oktan sayısı yüksek bir yakıt türü. Direk benzin olarak kullanılabilir, ancak bütün dünyada saf olarak kullanılmıyor. Benzin içine yüzde 5-10 oranında katılarak kullanılıyor. Bu şekilde kullanılan benzine de biyobenzin ismi veriliyor. Bir dönüm alandan 500 litre etanol elde edip yüzde 10 oranında benzine kattığımızda bir dekar alandan 5 ton biyobenzin elde edilmiş oluyor."

"ENERJİ TARIMININ ÜLKEMİZDE YAYGINLAŞMASINI BEKLİYORUZ"

Tatlı sorgumun sıcağı seven, kuraklığa dayanıklı bir bitki türü olduğunu belirten Öktem, "Gelecekte bu bitkinin GAP ve Çukurova bölgesinde yaygınlaşması çok muhtemel görünüyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 1 Ocak 2014 yılından itibaren Türkiye'de kullanılan benzin ve benzin çeşitlerine yerli kaynaklardan temin edilen biyoyakıtın katılması için karar aldı. Dolayısıyla enerji tarımının ülkemizde yaygınlaşmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Özellikle GAP ve Çukurova bölgesinde bu bitkinin yaygınlaşacağına inandığını aktaran Öktem, "Gerçekten getirisi fazla bir bitki olarak karşımıza çıkıyor. Bir dekar alandan 300-500 litre etanol elde etmek 300-500 litre benzin elde etmek gibi bir şey. Bu bitkinin geleceğini parlak görüyorum." ifadesini kullandı.

ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI

Öktem, söz konusu bitkinin yaygınlaşmasıyla ithal edilecek petrol miktarının azalacağına dikkati çekerek, "Bu bitkiyi ne kadar geniş alanlarda ekersek, buradan elde edeceğimiz etanolü de ne kadar çok kullanırsak dışarıdan alacağımız benzin miktarı o kadar azalacaktır. Dolayısıyla dışarıya ödeyeceğimiz dövizde de belirgin bir şekilde azalma görülecektir." diye konuştu.

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