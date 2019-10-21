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MUAZZEZ ERSOY VE GÜLBEN ERGEN’İN ESKİ SEVGİLİSİ METİN GÜNEŞ KIZINI MUHTEŞEM BİR DÜĞÜNLE EVLENDİRDİ!

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MUAZZEZ ERSOY VE GÜLBEN ERGEN’İN ESKİ SEVGİLİSİ METİN GÜNEŞ KIZINI MUHTEŞEM BİR DÜĞÜNLE EVLENDİRDİ!
Magazin basını şu sıralar modacı Gülnur Güneş'in ünlü akınına uğrayan düğününü konuşuyor.

Milyonlarca liraya  mal olan düğünde Tarkanla Ebru Gündeş sahne aldı.Megastar Tarkan ile Ebru Gündeş’in düğünden kaç para aldıkları ise, merak konusu oldu.

Bugüne kadar düğünlerde çıkmayan Tarkan’ın milyonlar alarak ilk kez bir düğüne çıkması magazin gündemine bomba gibi düştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yakınlığıyla tanınan Güneydoğu’lu  iş adamı Metin Güneş,  modacı kızının düğününde değim yerindeyse kesenin ağzını iyice açtı.

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AKP’ye yakınlığıyla tanınan iş adamı Metin Güneş’in kızının düğününe bir çok iş adamı ve sanat dünyasının ünlü isimleri katıldı. Masalarda kuş sütü dahil herşey  vardı.

Gecede işadımının oğlu Kadir’de son günlerin popüler yıldızı Aleyna Tilki’yle ilk kez görüntülendi. Gecede yerinde duramayan  Aleyna Tilki, Tarkan’la tanışmak için müstakbel görümcesini araya sokmaya çalıştı. Tarkan ise, Dünya starı olmaya kalkan Aleyna Tilki’ye yüz vermedi.

Milyonlar harcayan Metin Güneş, bir döneme sevgilileriyle damga vurduğu magazin dünyasına, adeta  şölen havası estirdi.

Ünlü modacı Gülnur Güneş ile Yiğit Doğan’ın dillere destan görkemli düğününe, resmen ünlüler akın etti. Ebru Gündeş, Tarkan, Şeyma Şubaşı, Zehra Çilingiroğlu, Murat Dalkılıç, Aleyna Tilki, Simge Sağın, Özge Ulusoy, Danla Bilic, Nur Yerlitaş, Çağla Şikel ve Hakan Akkaya, Revna- Yıldırım Demirören, Nihat Özdemir, Ahmet Güneştekin, Reyhan- Cemal Kalyoncu, Alara Koçibey, Volkan Babacan- Hilal Özdemir gibi ünlüler  düğünün  dikkat çeken isimleriydi.

AKP’ye yakınlığıyla tanınan Metin Güneş’in kızı Gülnur Güneş’in  Four Seasons'da gerçekleştirilen  düğünde   nikahı Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin kıydı. Gelinin şahitliğini, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve iş adamı Cemal Kalyoncu;  damadın şahitliğini ise milletvekilleri Gökhan Zeybek, Servet Ünsal, Yüksel Mansur Kılınç ile Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve Murat Genç yaptı. Siyaset, iş ve sanat dünyasının bir araya geldiği düğünde Ebru Gündeş sahneye çıktı. Adeta ünlüler akını olan düğünde tam bir şıklık yarışı vardı.

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