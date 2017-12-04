Muammer Güler Kaçtı İddiası!

Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden Zarrab davasında adı geçen isimlerden biri olan Muammer Güler'in kayıplara karıştığı iddia edildi.

ABD'deki davada itirafçı olan Reza Zarrab, tanık olduğu davada Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'le ilgili iddialarda bulundu. Zarrab, Muammer Güler'in oğlu Barış Güler'i danışman olarak işe aldığını ve kendisine ayrıca 100 bin dolar verdiğini iddia etti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Zarrab'ın iddialarının ardından gözler Eski İçileri Bakanı Muammer Güler'e çevrildi.

7 Haziran seçimlerinde yeniden aday olmayan ve siyaset sahnesinden çekilen Muammer Güler, o tarihten bu yana hiçbir siyasi faaliyette bulunmadığı gibi kamuoyu önüne de çıkmadı.

TWITTER'DAN PAYLAŞIM YOK

Öte yandan Muammer Güler'in 19 Mart 2014'ten bu yana Twitter adresinden de paylaşım yapmadığı görüldü. Güler'in Twitter hesabında paylaştığı muammerguler.com internet sitesi de kapatıldı. Alan adı (Domain) ücreti ödenmediği için kapatılan sitenin alan adı ise 2 bin 395 dolara satışa çıkartıldı.